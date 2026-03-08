El conteo de votos de la jornada de este 8 de marzo ha sido de pocas sorpresas en las consultas. Como se esperaba, Claudia López obtuvo un amplio margen sobre Leonardo Huerta, mientras que Roy Barreras gana, por poco, a Daniel Quintero.

Sin embargo, la mayor revelación se dio en la Gran Consulta, donde Paloma Valencia roza los 2 millones de votos con más de la mitad de las mesas escrutadas. Contra todo pronóstico, el segundo de esta coalición fue Juan Daniel Oviedo. Cabe resaltar que las encuestas ponían a Vicky Dávila como la escolta de la precandidata del Centro Democrático.

En Blu Radio analizaron este fenómeno que sorprendió a los analistas. Para Néstor Morales, es parecido a lo que pasó con Francia Márquez hace cuatro años. Ricardo Ospina, por su parte, dijo que “no sería descabellado que ya Paloma Valencia le haya ofrecido a Oviedo, antes de la consulta, se su fórmula vicepresidencial”.

Paola Ochoa, en cambio, remarcó lo impresionante que es porque el exdirector del Dane no es conocido. “Lo más impresionante del fenómeno Oviedo es que no lo conoce nadie o muy pocos colombianos, 1 de cada 4, 25 %. A Oviedo lo conoce la mitad que conoce a Juan Manuel Galán, una tercera parte de los que conocen a Vicky, otra tercera parte de los que conocen a Enrique Peñalosa y la mitad de los que conocen a Paloma Valencia”, dijo.

