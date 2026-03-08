La jornada de este domingo 8 de marzo de 2026 ha dejado ganadores claros, pero también derrotas estrepitosas según los analistas. En medio del conteo de votos de las consultas presidenciales, el periodista Néstor Morales lanzó una de las críticas más feroces de la tarde, dirigida específicamente al movimiento “Frente por la Vida”, liderado por Roy Barreras y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Para Morales, las cifras que arrojan los boletines oficiales son “pobres” y no corresponden a la relevancia nacional que ambos políticos pretenden proyectar. Con una diferencia mínima entre ambos candidatos, el comunicador no dudó en restarle importancia al proceso interno de este sector de la izquierda, comparando su capacidad de convocatoria con organizaciones locales de mínima escala.

“El frente por la vida es de Roy y Quintero, con una diferencia de 9.000 votos. Es una consulta anodina, con muy poquita participación”, sentenció Morales en Blu Radio, subrayando que la movilización ciudadana por estos nombres fue casi imperceptible en comparación con otras coaliciones.

El análisis fue subiendo de tono al contrastar las expectativas que los propios candidatos habían sembrado con la realidad de las urnas. Morales recordó que Roy Barreras se había puesto una meta de 4 millones de votos, una cifra que, a la luz de los 200.000 que está alcanzando, parece un chiste de mal gusto para el periodista.

“Roy va a sacar casi 200.000 votos, casi no le alcanza para salir dentista del barrio donde vive. Él se puso 4 millones de votos y Daniel con 160.000 no les da para una junta de acción comunal”, arremetió Morales. Para el analista, estos números no representan una base sólida de cara a la primera vuelta presidencial de mayo, calificando el resultado conjunto como una “derrota pobre” que deja a ambos líderes en una posición de extrema debilidad política.

A esta hora, mientras el país se concentra en los millones de votos que mueven figuras como Paloma Valencia o Claudia López, los resultados del “Frente por la Vida” se leen en la mesa de análisis como un llamado de atención sobre el desgaste de ciertos liderazgos. Según Morales, con estas cifras, Barreras y Quintero pasan de ser protagonistas a simples espectadores en el nuevo mapa político que se dibuja este 8 de marzo.

