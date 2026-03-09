Los resultados de las consultas para elegir candidatos presidenciales volvieron a poner sobre la mesa las comparaciones entre distintos liderazgos del país, especialmente entre figuras de la derecha y la izquierda.

En el caso de la consulta en la que participaron Vicky Dávila y Paloma Valencia, los datos muestran diferencias claras en el respaldo electoral obtenido por cada una.

De acuerdo con el conteo divulgado tras la jornada electoral, Valencia alcanzó cerca de 3.226.602 votos, mientras que Dávila obtuvo alrededor de 237.598 sufragios en ese ejercicio político.

Los resultados reflejan el peso que cada liderazgo logró movilizar dentro de la consulta. Sin duda, la maquinaria del Centro Democrático trabajando para Valencia aplastó el aparente carisma de Dávila, para quien su ejercicio político resultó en un final prematuro en su carrera por la presidencia.

La comparación con la consulta que ganó Iván Cepeda

Luego de conocerse esas cifras, algunos analistas y usuarios en redes sociales comenzaron a comparar esos resultados con los obtenidos en consultas anteriores.

Uno de los nombres que aparece en esa discusión es el del senador Iván Cepeda, quien en la consulta de izquierda, del mes de octubre de 2025, logró reunir 1.522.347 votos.

Esa cifra supera ampliamente los resultados obtenidos por Dávila en el ejercicio reciente, pero es apenas la mitad del respaldo alcanzado por Valencia en la consulta de este 8 de marzo. No obstante la comparación debe ir más allá del frío número, ya que las condiciones fueron muy diferentes.

Lo que muestran estas comparaciones electorales

Aunque las consultas no siempre son directamente comparables —porque se hacen en momentos políticos distintos y con niveles de participación diferentes—, los resultados suelen ser utilizados para analizar tendencias dentro del escenario electoral.

En este caso, la diferencia entre los más de tres millones de votos de Valencia y los 1,5 millones que obtuvo Cepeda vuelve a alimentar el debate sobre el peso político de cada figura y la capacidad de convocatoria que tienen dentro de sus respectivos sectores.

En primer lugar, Cepeda sacó sus números en una jornada electoral atípica, sin ningún tipo de apalancamiento, como sí lo pudo tener Valencia al ser la Gran Consulta el mismo día que las elecciones legislativas.

De otro lado, el Pacto Histórico logró 4.405.311 votos en el Senado, cifra que parece endosable al candidato de izquierdas. Esa cifra está muy por encima de los 3 millones que logró el Centro Democrático, votos que sí parecen divididos entre Valencia y el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella.

Además, Cepeda tuvo el 65, 16 % de su consulta, mientras que Valencia se quedó con el 45, 71 % de la suya. No obstante, la candidata del uribismo derrotó a muchos más candidatos en una consulta que parecío más representativa que la de izquierda.

