El mandatario dejó un mensaje en redes sociales en el que bajó precio a las consultas y se dedicó a exaltar los resultados de las votaciones al Congreso.

Sigue a PULZO en Discover

“La verdadera elección de hoy es el Congreso y se mide en curules. El cuidado del voto en el Congreso en este momento, es lo fundamental”, detalló Petro en su cuenta de X.

Quién es Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta

Paloma Valencia es senadora del Centro Democrático y resultó ganadora de la llamada “Gran consulta por Colombia”, una contienda en la que compitió con otros ocho candidatos de corrientes políticas afines.

Con este resultado, la dirigente avanza a la primera vuelta presidencial de 2026, en la que buscará convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia del país y ocupar la Casa de Nariño.

Lee También

Valencia se ha caracterizado por mantener una postura de oposición al gobierno desde lo que ella misma define como una “oposición constructiva”.

Tras conocerse su triunfo, varias figuras políticas reaccionaron al resultado, entre ellas David Luna, quien también participó en la consulta y expresó su respaldo a la candidatura de la senadora.

La política nació en 1978 en Popayán, conocida como la “Ciudad Blanca”. Proviene de una familia con una larga tradición en la vida pública colombiana.

Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y bisnieta del poeta y dirigente conservador Guillermo Valencia. Por el lado materno, su abuelo fue Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes.

Su carrera política comenzó en 2006 con una candidatura a la Cámara de Representantes. Sin embargo, fue en 2014 cuando logró consolidarse al llegar al Senado como parte de la lista del Centro Democrático, movimiento fundado por Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces ha sido una de las figuras más visibles de ese partido.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.