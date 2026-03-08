La jornada de este domingo dio para todo y algunos usuarios de redes sociales también aprovecharon para sacar de contexto algunas imágenes y hasta pasarlas por inteligencia artificial para atacar políticamente al Gobierno y a otros políticos.

Ese es el caso de una imagen que es viral en redes y que muestra, supuestamente, al presidente Gustavo Petro votando el tarjetón correspondiente a las consultas.

Pulzo hizo el ejercicio de hacer un chequeo, a través de su herramienta ‘Checkeame Esta’, que detecta imágenes que fueron intervenidas con IA y, en efecto, la imagen fue editada y sacó de contexto al jefe de Estado. La imagen que es viral no corresponde a la realidad: Gustavo Petro no votó la consulta.

Este es el resultado que arrojó la herramienta de Pulzo.com:

“Detección de IA: La herramienta SynthID de Google ha identificado que gran parte o la totalidad de esta imagen fue editada o generada utilizando herramientas de inteligencia artificial de Google.

Análisis visual y contexto: Inconsistencias: Si observas detenidamente, hay detalles que suelen ser errores comunes de la IA. Por ejemplo, la mano de la persona que deposita el voto tiene una apariencia poco natural, y el texto en las cajas (como “CONSULTA” y “SENADO”) tiene una tipografía que, aunque legible, parece integrada de forma artificial en la textura del cartón.

Origen de la imagen: La búsqueda de información sugiere que esta imagen es un montaje. Recientemente han circulado imágenes similares de Gustavo Petro en contextos de votación que han sido identificadas por verificadores de datos como manipuladas mediante herramientas de “relleno generativo” (como las de Photoshop o similares) para crear escenas que no ocurrieron en la realidad”.

Esta es la imagen que arroja la herramienta y que evidencia que Petro, como lo mencionó varias veces, no votó por ninguna consulta y, en teoría, mantiene su apoyo a Iván Cepeda para la primera vuelta presidencial:

