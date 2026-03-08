El futuro político de Daniel Quintero Calle vuelve a estar en el centro del debate. A medida que se acercan las votaciones, crece la pregunta sobre qué camino tomará el exalcalde de Medellín y a qué campaña podría sumarse en el escenario presidencial.

Por ahora, se plantean dos rutas claras. El primer escenario: victoria en la consulta y candidatura independiente. Si Quintero logra imponerse en la consulta, competiría en primera vuelta con aspiración propia. En ese caso, el espectro de izquierda podría dividirse con dos nombres en el tarjetón: por un lado, Iván Cepeda Castro como carta del Pacto Histórico; y por el otro, Quintero como ganador de la consulta.

Este escenario abriría la puerta a una fragmentación del voto alternativo en la primera vuelta, obligando a eventuales alianzas de cara a una segunda ronda.

Segundo escenario: derrota en la consulta y respaldo a Cepeda. Si, por el contrario, Quintero pierde la consulta y el vencedor resulta ser Roy Barreras el panorama cambiaría. En ese contexto, se da por probable que el exmandatario paisa termine respaldando la candidatura de Iván Cepeda, consolidando un bloque de izquierda más unificado.

Sin embargo, hay un factor que podría alterar el tablero: el papel de los sectores de centro. Dependiendo del caudal de votos que Quintero obtenga en la consulta, figuras como Claudia López Hernández o Sergio Fajardo Valderrama podrían evaluar acercamientos estratégicos.

Quién es Daniel Quintero Calle

Daniel Quintero Calle es un ingeniero electrónico, empresario y político colombiano nacido el 15 de julio de 1980 en Medellín. Es conocido principalmente por haber sido alcalde de la ciudad entre 2020 y 2023, periodo en el que impulsó programas de innovación tecnológica, educación digital y apoyo a emprendimientos.

Antes de llegar a la Alcaldía, trabajó en el sector tecnológico y fundó varias iniciativas relacionadas con innovación y desarrollo digital. Quintero también ocupó cargos en el Gobierno nacional.

En 2015 fue viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio TIC durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde allí promovió proyectos para ampliar el acceso a internet y fortalecer la economía digital en el país.

Durante su alcaldía en Medellín, su gestión estuvo marcada por proyectos sociales y tecnológicos, pero también por fuertes debates políticos y controversias, especialmente por su relación con empresas públicas y decisiones administrativas.

Uno de los temas más discutidos fue la situación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los procesos judiciales relacionados con el proyecto hidroeléctrico Ituango.

