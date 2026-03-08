La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el próximo 31 de mayo. Sin embargo, primero hay que definir a los candidatos de cada partido en las consultas que se harán el 8 de marzo, en simultáneo con las votaciones para el Senado y la Cámara.

De cara a la primera vuelta, hay dos candidatos que se llevan los focos para una potencial segunda vuelta. De acuerdo a distintas encuestas, Iván Cepeda es el claro líder en la intención de voto. El 25 de febrero Invamer publicó un estudio que pone al candidato de la izquierda con un 37,1 %, seguido de Abelardo de la Espriella, con 18,9 %. Más atrás están Claudia López (11,7 %), Paloma Valencia (10 %) y Sergio Fajardo (6,6 %).

¿Quién es la esposa de Iván Cepeda?

Teniendo en cuenta estos resultados, Iván Cepeda sería el presidente. De esta forma, la primera dama de Colombia sería Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato del petrismo, quien se desempeña como asesora en la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente en la Unidad de Investigación y Acusación. Según la información disponible, cuenta con formación profesional en Antropología, además de una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz con énfasis en derechos humanos, justicia y género.

En su trayectoria laboral figura vinculada a la Jurisdicción Especial para la Paz desde el 6 de marzo de 2018, donde continúa en funciones. Su perfil académico y profesional está enfocado en temas relacionados con el conflicto, los derechos humanos y los procesos de justicia, áreas que han marcado su trabajo dentro del sistema de justicia transicional en Colombia.

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella?

Por otra parte, la esposa de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda, profesional en Administración de Empresas de la Universidad Javeriana. Nacida en Montería, fue alumna del Colegio Británico de Montería. Su trayectoria ha estado marcada por el interés en el mercado, los recursos humanos y los sistemas de gestión de calidad, áreas en las que ha aplicado un enfoque práctico orientado a resultados. Participó junto al candidato en la creación de De La Espriella Lawyers, donde tuvo responsabilidades en cumplimiento, implementación del sistema de gestión de calidad y selección de talento humano.

Además de su trabajo en el sector jurídico, Ana Lucía es fundadora de Omega Gelateria y ha dirigido proyectos empresariales en Estados Unidos, especialmente en los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento. Su perfil combina gestión estratégica e innovación empresarial. En el ámbito personal, es madre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

¿Quién es la esposa de Sergio Fajardo?

María Ángela Holguín es una diplomática colombiana con una amplia trayectoria en política exterior y relaciones internacionales. Fue ministra de Relaciones Exteriores de Colombia entre 2010 y 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, periodo en el que lideró la estrategia diplomática del país, impulsó la agenda regional y acompañó los esfuerzos internacionales relacionados con el proceso de paz. También ha representado a Colombia como embajadora ante organismos multilaterales y ha ocupado cargos diplomáticos en distintas misiones en el exterior.

Antes de llegar a la Cancillería, ejerció como embajadora en Venezuela y fue representante permanente alterna de Colombia ante las Naciones Unidas, experiencias que fortalecieron su perfil en negociación política y manejo de crisis diplomáticas.

