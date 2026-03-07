Las elecciones legislativas y las tres consultas interpartidistas que tendrán lugar este domingo 8 de marzo en Colombia serán el medidor inicial real, por encima de lo que vienen indicando las encuestas, de la aprobación o desaprobación del primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia. La suerte de quienes integran las listas del Pacto Histórico para Senado y Cámara, y el grado de participación en la llamada Consulta por la Vida (por la que el candidato Iván Cepeda, que quedó por fuera, y el mismo presidente Gustavo Petro desaconsejan votar) mostrarán si entre los colombianos han impactado más las políticas gubernamentales, muchas sin ser una realidad plena todavía, o sus escándalos y fracasos.

Al final de la jornada se empezará a dibujar el verdadero mapa político que corresponde a la Colombia de hoy. Se comenzará a mirar qué ha pesado más. Por un lado, están las iniciativas gubernamentales como las reformas laboral y pensional que han buscado mejorar las condiciones de los trabajadores, y también medidas consideradas populistas por muchos por haber sido adoptadas justo en el año de elecciones, como el incremento del salario mínimo del 23,7 %, las rebajas al precio de la gasolina y la explosión de la contratación estatal en lo que para los entendidos en el tema es la mayor expresión de fortalecimiento del empleo militante, un hecho que ha movido los indicadores de empleo a favor del Gobierno.

Por otro lado, están los escándalos que han marcado también la administración del presidente Petro, el mayor de los cuales es el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) que tiene ‘sub judice’ a varias personas con diversos grados de proximidad al mandatario, como su excompañero en el M-19 Carlos Ramón González, hoy prófugo en Nicaragua. También están presos por ese caso sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; su consejera para las regiones Sandra Ortiz; los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle, respectivamente; y Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, el primero de los cuales fue nombrado por el jefe de Estado.

Eso pesará en la decisión de los electores este domingo, como también lo harán otros hechos que constituyen verdaderos fracasos del Gobierno. Es lo que ocurre con la iniciativa de “paz total”, que, a escasos cinco meses de que termine este Gobierno, no se concretó y, por el contrario, permitió el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. De acuerdo con información de inteligencia militar, hasta el segundo semestre de 2025 esas estructuras sumaron 10.158 nuevos integrantes, alcanzando un total de 25.278 miembros en todo el país con el consecuente deterioro del orden público, marcado por el aumento de enfrentamientos, desplazamientos, extorsiones y homicidios selectivos.

Como si se tratara de una balanza, en un plato pesarán a favor del oficialismo la reducción de la pobreza y el fuerte impulso que le ha dado a la redistribución de tierras en el marco de la reforma agraria, entre otros; pero en el otro plato harán un fuerte contrapeso escándalos que han tenido negativo impacto entre los jóvenes como el de Juliana Guerrero, que, con presuntas irregularidades, intentó ser colocada por el Gobierno como viceministra de la Juventud; o hechos como la inversión de dineros públicos, en momentos en que el Gobierno impulsa una emergencia económica y se queja de la falta de recursos, para la realización de la película ‘El ángel negro de la libertad’, en la que incluso actúa el jefe de Estado.

Pacto Histórico de Gustavo Petro va por mayoría en Congreso

Por eso, la opinión del país sobre el Gobierno se materializará en las urnas de diferentes maneras. En primera instancia, y es la más lógica, con el número de senadores y representantes a la Cámara de Representantes que logre el Pacto Histórico. Esa colectividad, que recién a finales del año pasado obtuvo su personería jurídica, inscribió 145 aspirantes para el Senado y 390 para la Cámara. Su objetivo es pasar de las 20 curules que tiene hoy en el Senado a 55, y en la Cámara busca obtener 86 escaños, para convertirse en la primera fuerza política y asegurar mayorías. Esas cifras serán su propio rasero, y los juicios entonces estarán marcados por si el resultado satisface las expectativas o es inferior.

De otra parte, la opinión nacional también puede verse expresada con el grado de votación por las otras fuerzas políticas en la contienda. Si partidos diferentes al Pacto Histórico logran cautivar a los votantes y ganar más escaños en Senado y Cámara, será una clara señal de rechazo a la gestión del actual Gobierno. De la manera como que quede conformado el Congreso dependerá en buena medida la maniobrabilidad del presidente de la Republica que se elija en mayo o en junio.

Se debe recordar que para estas elecciones hay en total, según la Registraduría, 3.231 candidatos, que conforman 527 listas: al Senado, 1.124 candidatos que componen 27 listas, y a la Cámara, 2.107 candidatos en 500 listas distribuidas por circunscripción, así:

Territorial , 304 listas integradas por 1.671 candidatos

, 304 listas integradas por 1.671 candidatos Indígena , 10 listas constituidas por 22 candidatos

, 10 listas constituidas por 22 candidatos Afrodescendiente, 47 listas conformadas por 126 candidatos

Internacional , 17 listas formadas por 44 candidatos

, 17 listas formadas por 44 candidatos Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), 122 listas integradas por 244 candidatos.

Una forma de expresión más de la opinión pública este domingo será la votación en las tres consultas interpartidistas que buscan escoger candidato presidencial: de izquierda (Frente por la Vida, en la que participan Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda, Edison Lucio Torres y Camilo Romero), de centro (Consulta de las Soluciones, con Claudia López y Leonardo Huerta) y de derecha (Gran Consulta por Colombia, en las que están Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa).

La relación que se establezca entre la copiosidad que registren esas consultas será un indicador significativo del sentir nacional: por ejemplo, si la consulta de la derecha obtiene más votos que la de la izquierda. Entre elecciones legislativas y consultas interpartidistas se refleja muy buena parte del espectro político de Colombia, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, un amplio menú al que pueden acceder los 40 millones de colombianos habilitados para sufragar en las más de 123.000 mesas de votación en toda Colombia.

En definitiva, el país comenzará este domingo a delinear el rumbo que va a seguir en los próximos años, una decisión que se redondeará en mayo con la primera vuelta de la elección presidencial y se sentenciará en la segunda vuelta presidencial en junio, si es necesaria. Por obvio que parezca, hay que subrayar que es en las manos de los ciudadanos donde reside el poder de determinar el camino que tome Colombia. Serán ellos los que decidan si se continúa por la senda que plantea el presidente Petro o se empieza a dar un giro.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.