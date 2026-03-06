El presidente Gustavo Petro participó en las honras fúnebres del líder de derechos civiles Jesse Jackson en la Casa de la Esperanza, en Chicago (Estados Unidos). Durante la ceremonia coincidió con figuras de la política estadounidense como Barack Obama, Kamala Harris y Joe Biden, entre otros asistentes. El mandatario colombiano tomó la palabra en el homenaje para expresar condolencias a la familia del activista y destacar su legado en la lucha por los derechos civiles.

Sigue a PULZO en Discover

Petro inició su intervención con un mensaje de solidaridad dirigido a los allegados del reverendo, a quien recordó como una figura clave en las luchas por la libertad y la igualdad. El presidente también recordó que en el pasado le entregó una de las más altas distinciones de Colombia, pues lo consideraba “un símbolo viviente de la lucha por la libertad de los pueblos africanos”. En su discurso, resaltó además la conexión histórica entre los movimientos afroamericanos en Estados Unidos y las comunidades afrodescendientes de América Latina.

En otro momento de su intervención, Petro habló sobre la importancia de la diversidad humana como base de la libertad. El mandatario planteó que las luchas sociales en lugares como Chicago, Haití y la antigua Gran Colombia comparten un origen común relacionado con la defensa de la dignidad y la diversidad. A su juicio, la humanidad no puede avanzar hacia la libertad si desconoce esa pluralidad que, según dijo, constituye una de las mayores riquezas de la naturaleza y de las sociedades.

Posteriormente, el jefe de Estado abordó la situación internacional y mencionó tensiones actuales que, en su opinión, recuerdan momentos críticos de la historia mundial. Petro señaló que en algunos días siente que el mundo atraviesa un contexto similar al de Europa en 1933, una comparación con la que buscó alertar sobre los riesgos de la escalada militar y de los conflictos internacionales. En ese punto también mencionó ataques con misiles en la región del Caribe y expresó preocupación por el impacto de estos hechos.

Lee También

Lee También

Antes de terminar su discurso, el presidente colombiano dejó un mensaje dirigido al mandatario estadounidense, Donald Trump. Petro sostuvo que el liderazgo mundial debería apostar por la palabra y la diplomacia para evitar más violencia. En ese contexto afirmó que, en su opinión, el presidente de Estados Unidos debería “separarse” del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien señaló de promover ataques que afectan a población civil.

“Nos toca unirnos a todos, porque contra los misiles no hay fusiles que valgan; lo que hay es la palabra con poder y la multitud detrás de ella, que es la humanidad. Hoy es el momento de que el presidente de los Estados Unidos […] pueda separarse completamente de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo, separarse de Netanyahu es necesario, separarse de quien lanza misiles contra niños y niñas en el planeta tierra”, dijo el primer mandatario.

“Nos toca unirnos a todos, porque contra los misiles no hay fusiles que valgan; lo que hay es la palabra con poder y la multitud detrás de ella, que es la humanidad”, manifestó el Presidente @PetroGustavo desde Chicago, durante las exequias del reverendo Jesse Jackson. El… pic.twitter.com/R6jeat0JpP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 6, 2026

Incómodo momento de Petro en funeral de Jesse Jackson

Durante la intervención, varias personas también se acercaron al atril para indicarle que el tiempo asignado había terminado. En las imágenes del evento se observa cómo uno de los organizadores le tocó el hombro y la mano para pedirle que concluyera. A pesar de esas señales, el mandatario continuó hablando mientras parte del público aplaudía para cerrar el momento.

El discurso de Petro se dio en español y fue el único líder extranjero que tomó la palabra durante la ceremonia hasta ese momento. En su mensaje también enlazó la historia de los afroamericanos en Estados Unidos con la de los afrolatinos en Colombia, con lo que buscó resaltar los vínculos entre ambas luchas sociales y culturales.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.