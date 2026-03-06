El presidente Gustavo Petro llegó este viernes 6 de marzo a Estados Unidos, a pocos días de las elecciones legislativas de Colombia. El mandatario asistió al funeral de Jesse Jackson, líder político y activista de los derechos de la población afro en el país norteamericano.

Sigue a PULZO en Discover

Allí, Petro apareció en una foto con Barack Obama, quien se había alejado del foco mediático y sorprendió al verse nuevamente ante la opinión pública. En la imagen se ve al colombiano y al estadounidense dándose un apretón de manos, al parecer, luego de un breve intercambio de palabras.

Obama, presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017, mostró que los años no llegan solos, lo cual sorprendió aún más porque, desde que dejó el mandato, son contadas las veces que va a eventos públicos.

El funeral de Jackson se desarrolló con normalidad en Chicago, donde el activista desarrolló la mayor parte de su carrera y para solidificar sus ideales políticos.

Desde antes de asistir al funeral, Petro había dicho que se encontraría con Obama. De hecho, para anunciarlo, mostró una foto cuando se vio con Jackson en vida.

Se espera que el presidente llegue de Estados Unidos antes del domingo 8 de marzo, fecha en las que se desarrollen las elecciones del Congreso y consultas interpartidistas.

Noticia en desarrollo…

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.