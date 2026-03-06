Daniel Coronell publicó la escena completa que hará parte de la película del almirante Padilla, que se graba en Colombia y narra la historia de uno de los hombres más importantes en lo que posteriormente fue la Armada de Colombia.

La película, que está grabando desde hace varias semanas en diferentes escenarios del país, tomó ahora mucha más relevancia desde que se conoció que el presidente decidió aparecer en una de las escenas.

Primero se conocieron unas fotografías del presidente junto al actor Cuba Gooding Jr., protagonista de la historia, y ahora ya revelaron el video completo, en el que, como lo había dicho el presidente, participa de una escena en la que hay una mujer bailando.

Estas son las imágenes:

La escena tiene momentos curiosos: el presidente es un extra sin parlamento, pero tiene su momento protagónico al besar la mano de la mujer que baila en el centro de la escena. De hecho, Petro no habla porque la película se está grabando en inglés y él no habla ese idioma.

También, al final, Cuba Gooding Jr. abraza efusivamente al primer mandatario por su participación en la escena.

En Caracol Radio habló Yesenia Valencia, la actriz que es parte de esta producción como parte de Valencia Producciones FX, la productora de la película y quien es la ejecutora de los recursos que salieron del Gobierno (8.150 millones de pesos).

Ella explicó cómo se dio la presencia del presidenta en la escena. “Estábamos grabando cerca de donde estaba el presidente, en el Palacio San Carlos. Dijeron que el presidente quería ir y decidió hacer un cameo”.

Mauricio Navas, pareja de Yesenia, es el codirector de la película y también participó del guion. Él también habló de la aparición del presidente: “Estábamos haciendo escenas que correspondían a momentos célebres de la vida de Padilla y estábamos representando un baile con Mariano Montilla, que es el gran antagonista en la historia de Padilla y de Simón Bolívar.

Alguien dice que el presidente viene a ver el rodaje de la película. El presidente es un ciudadano que tiene que ver con la película y que se está haciendo en su Gobierno. El presidente estuvo en la gestión de los fondos y nuestra cortesía es extensible a él y a cualquier persona que quiera estar. Nos pareció chévere mostrarle la escena. Luego alguien dijo que el presidente quería hacer algo“, explicó.

Según Navas, el presidente llegó y siguió las órdenes de quienes estaban dirigiendo la película. “El que tuviera que llegar se tenía que someter a lo que estuviéramos haciendo. El presidente llegó cuando estábamos haciendo una escena gigante y nos pareció fácil y orgánico que él estuviera ahí junto a los personajes principales. El presidente fue y se preparó. Hasta yo lo ubiqué de los hombros. El presidente estuvo allí, se hizo la escena y ya. Es un extra. No tiene nombre. Es un anónimo. Al presidente no se le pagó como se hace con los extras. Podemos quitarlo y no pasa nada. No sabemos de quién fue la idea, pero nos pareció un acto de generosidad y de amabilidad. Lo mismo pasó con Camilo Sánchez, el comediante”.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.