El presidente de Gustavo Petro tendrá una participación especial como actor en una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, figura clave en las luchas por la independencia del país. La información se conoció este 5 de marzo luego de que se difundiera una imagen del mandatario caracterizado con vestuario militar de época durante una escena del rodaje.

La fotografía fue compartida por el periodista Daniel Coronell y muestra al jefe de Estado posando junto a varios integrantes del elenco, entre ellos el actor estadounidense Cuba Gooding Jr.. En la imagen, Petro aparece con uniforme similar al utilizado en el siglo XIX, lo que sugiere que interpretará a un personaje vinculado al contexto histórico de la independencia.

La producción cinematográfica busca llevar a la pantalla grande la vida de Padilla, reconocido por su papel decisivo en la lucha contra el dominio español en el Caribe. El militar nacido en Riohacha fue protagonista de la batalla naval del Lago de Maracaibo, enfrentamiento considerado determinante para consolidar la independencia en esa región.

Julio Sánchez Cristo habló de la película que rueda Gustavo Petro

Frente a este polémico tema, distintos periodistas han criticado al presidente por el papel que desempeñará. Así como Néstor Morales, Julio Sánchez Cristo se despachó contra Petro e hizo énfasis en la vestimenta.

“Ya está la foto. Una casaca roja. ¿Se imagina que podamos conseguir esa chaqueta? Grabar un video”, dijo el periodista en ‘Caracol 6AM W’. Juan Pablo Calvás, compañero de mesa, le repondío:”Usted feliz llegaría al estudio de Caracol Radio en la mañana feliz, dichoso”, mencionó.

“Me llama la atención, ¿en cuánto nos dirán que la fiesta es inteligencia artificial? Fíjese lo que tiene en la mano el presidente, la claqueta. Me dicen que fue hace poco menos de un mes. Insisto en esa chaqueta roja, ¿quién será el director de vestuario? Eso debe ser hilo de plata”, afirmó Sánchez Cristo.

¿Qué se sabe de la película en la que está Gustavo Petro?

El proyecto es impulsado por RTVC Sistema de Medios Públicos y cuenta con financiación estatal. De acuerdo con reportes divulgados por medios nacionales, el Gobierno destinó cerca de 15.891 millones de pesos para la realización de la película, que busca convertirse en una producción histórica de gran formato.

Las grabaciones se han desarrollado en diferentes ciudades del país, entre ellas Cartagena y Bogotá, donde se recrean los escenarios del siglo XIX. Según versiones divulgadas por la periodista Darcy Quinn, la intención es que la película sea estrenada antes de que termine el actual periodo presidencial, previsto para mediados de julio. Además, en Caracol Radio afirmaron que la película va a ser en inglés.

