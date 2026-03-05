El contrato para la producción de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, uno de los protagonistas de la independencia en el Caribe colombiano, comenzó a generar debate público luego de que se conocieran varios detalles sobre su financiación, el reparto del presupuesto y la participación del presidente Gustavo Petro dentro del rodaje. La película costará cerca de 4 millones de dólares y el Gobierno aportará la mayor parte con diferentes medios de financiación.

La producción cinematográfica es impulsada por RTVC Sistema de Medios Públicos y cuenta con recursos estatales. Según los documentos del contrato, el proyecto tiene un presupuesto total de 15.891 millones de pesos, destinados a desarrollar una película de gran formato que relate la trayectoria militar y política del almirante nacido en Riohacha y su papel dentro del proceso independentista.

De ese monto total, RTVC aporta directamente 8.104 millones de pesos, mientras que en la propuesta presentada por la casa productora se indica que otra parte significativa de los recursos proviene del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic), mecanismo estatal que financia proyectos audiovisuales y de comunicación en el país.

Cómo se distribuye el dinero del contrato

Dentro del documento también aparecen detalles sobre la distribución del presupuesto entre los distintos componentes de la producción.

Uno de los rubros más llamativos es el pago destinado al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien participará en uno de los papeles principales de la historia. Según el contrato, el artista recibirá 2.239 millones de pesos, una cifra equivalente a aproximadamente 594.000 dólares.

La participación del actor de Hollywood ha generado atención adicional porque no habla español, por lo que su intervención en la producción se realizará en inglés o con apoyo de doblaje en el proceso de posproducción.

Gooding Jr. es reconocido internacionalmente por su carrera en el cine estadounidense y por haber ganado el premio Óscar como mejor actor de reparto por su papel en la película Jerry Maguire.

El contrato también establece recursos para otros integrantes del elenco. Según los documentos conocidos, los actores de reparto recibirán en conjunto 116 mil millones de pesos, mientras que en la categoría denominada “talentos”, que incluye a otros actores y participantes de la producción, se destinaron 2.480 millones de pesos adicionales.

Estos recursos hacen parte del presupuesto general del proyecto, que incluye además gastos de producción, logística, recreación de escenarios históricos, vestuario y desarrollo técnico de la película.

Contratación bajo régimen especial

Otro de los aspectos relevantes del contrato es el mecanismo de contratación utilizado para la producción.

De acuerdo con la documentación del proceso, se aplicó un régimen especial de contratación, lo que permitió que el proyecto se adjudicara directamente a la productora Valencia Producciones FX, de Yesenia Valencia.

La justificación para utilizar este mecanismo se basa en que la compañía ya había realizado previamente un trabajo de investigación sobre la historia del almirante Padilla. En ese proceso participaron también la Armada Nacional de Colombia y el libro La Batalla Decisiva, obra que aborda los hechos históricos relacionados con la independencia en el Caribe.

Según el argumento presentado en la propuesta, ese trabajo previo era necesario para acceder a los recursos provenientes del Futic y sustentar el desarrollo de la película.

Grabaciones en varias ciudades

El proyecto busca recrear episodios históricos del siglo XIX relacionados con la independencia de Colombia y con la participación del almirante Padilla en enfrentamientos navales contra el dominio español.

Las grabaciones se han realizado en diferentes ciudades del país, entre ellas Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá, escenarios escogidos para representar los contextos históricos de la época.

La dirección de la película está a cargo de Mauricio Navas Talero —que además es la pareja de Yesenia Valencia— y Andrés Arturo Valencia Cano, mientras que el guion fue desarrollado por Navas junto con Henry Pérez Ballén, Luz Adriana Morales Zapata y Conchita Ruiz López de Meza.

Presidente Gustavo Petro aparecerá en la película

En medio de la producción también se conoció que el presidente Gustavo Petro participó en una jornada de rodaje de la película. Imágenes difundidas recientemente muestran al mandatario vestido con un uniforme militar propio de la época de la independencia.

Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente qué personaje interpretará, pero las versiones indican que su aparición sería breve. La intención de los productores sería estrenar la cinta antes de que termine el actual periodo presidencial, previsto para julio de 2026.

De acuerdo con la información disponible, el contrato establece que la producción debe ser entregada durante este año, lo que coincide con la intención de llevar la película a salas antes del cierre del gobierno.

