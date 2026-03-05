Este jueves 5 de marzo se conoció que el presidente Gustavo Petro participará como actor en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, en la que también aparecerá el artista estadounidense Cuba Gooding Jr.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Está equivocado”: Petro se le plantó al secretario de EE. UU. y le hizo reclamo por su postura)

Una imagen compartida por el periodista Daniel Coronell muestra al primer mandatario caracterizado con vestuario de época y posando junto a dos actores de la producción, entre ellos el ganador del Óscar Cuba Gooding Jr.

La imagen sugiere que el mandatario grabó una escena para la cinta, que se rueda en Colombia y que contará la historia del líder naval que tuvo un papel clave en la independencia del país.

Lee También

Acá, la foto que muestra a Gustavo Petro durante el rodaje de la película:

#ElReporteCoronell El presidente @petrogustavo actuando en la película en homenaje al almirante José Prudencio Padilla, financiada con dinero público. Aquí al lado del actor Cuba Gooding Jr. Bienvenidas sus opiniones. pic.twitter.com/6o2QcjlLR6 — Daniel Coronell (@DCoronell) March 5, 2026

¿Qué se sabe de la película en la que actuará Gustavo Petro?

La producción busca llevar al cine la vida del almirante Padilla, una figura central de las luchas independentistas en el Caribe colombiano y protagonista de la histórica batalla naval del Lago de Maracaibo, uno de los enfrentamientos decisivos contra el dominio español.

El proyecto está liderado por RTVC Sistema de Medios Públicos y se hace con apoyo estatal; según Semana, el Gobierno destinó un presupuesto de 15.891 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) para esa producción.

La intención es desarrollar una película de gran formato que relate la trayectoria militar y política del héroe nacido en Riohacha y su papel dentro del proceso independentista.

Las grabaciones se han llevado a cabo en distintas ciudades del país, entre ellas Cartagena y Bogotá, lugares clave para recrear los escenarios históricos del siglo XIX en los que se desarrolla la historia.

Según reveló la periodista Darcy Quinn, la idea es estrenar la película antes de que se acabe el periodo presidencial de Gustavo Petro, es decir, a mediados de julio. Acá, lo que contó la comunicadora:

Lo que nos faltaba 🇨🇴 Gustavo Petro actúa en la película sobre el almirante Padilla que mando hacer este desgobierno al lado de Cuba Gooding Jr. Darcy Quinn lo acaba de revelar en sus secretos Miren en lo que se gastan los recursos de la nación (4 millones de dólares) No es… pic.twitter.com/TNTlOEU7TV — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) March 5, 2026

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., reconocido internacionalmente por su carrera en Hollywood y ganador del Óscar por la película Jerry Maguire. En la producción sobre Padilla participa como uno de los personajes principales dentro de la historia.

Según versiones difundidas, y por la propia imagen publicada por Coronell, Petro grabó una breve aparición en la película. En la escena el mandatario aparece vestido con uniforme militar propio de la época de la independencia, lo que indica que interpreta a un personaje histórico o a un oficial de ese periodo.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente cuál es el papel exacto que desempeñará dentro de la historia. La aparición sería corta, en formato de cameo, es decir, una participación especial dentro de una escena puntual de la película.

La fotografía compartida por Coronell es una de las primeras evidencias visuales de esa grabación, pues muestra al presidente caracterizado junto al equipo de actores que participa en el rodaje.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.