El presidente Gustavo Petro no da tregua en su pulso dialéctico con el gobierno de Estados Unidos. Durante un evento público en el departamento del Cauca, este martes 3 de marzo, el mandatario colombiano lanzó una nueva y contundente “pulla” dirigida directamente al secretario de Estado, Marco Rubio. En un discurso de 35 minutos, Petro cuestionó la visión del mundo que se está promoviendo desde la administración de Donald Trump, calificándola de excluyente frente a la diversidad de América Latina.

Sigue a PULZO en Discover

La crítica surgió a raíz de los recientes planteamientos de Rubio sobre la necesidad de fortalecer una “alianza occidental” para enfrentar los conflictos en Medio Oriente. Petro, quien confesó que no asistió a la Conferencia de Seguridad de Múnich por “físico cansancio”, aprovechó para cuestionar la base misma de ese concepto.

Esa fue la pregunta retórica con la que el presidente desafió la postura de Rubio. Según Petro, definir a la región bajo el paraguas de “lo occidental” es desconocer la realidad histórica y étnica del continente. “En el Cauca no podríamos afirmarlo. Ni yo creo que en ninguna parte de Colombia. Nuestra riqueza fundamental se llama diversidad”, aseguró el jefe de Estado, haciendo énfasis en que los ancestros latinoamericanos provienen de los cinco continentes.

Petro no se guardó nada y trajo a colación paralelismos históricos incómodos, mencionando que en Múnich (sede de la reunión de líderes a la que se refería Rubio) aparecieron las primeras brigadas de “camisas pardas” de Adolf Hitler. Con esto, el mandatario sugirió que las visiones que pretenden imponer una cultura sobre otra rozan peligrosamente con ideologías del pasado.

Lee También

“Yo creo que Marco Rubio está equivocado y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles”, sentenció Petro. Su argumento central es que Colombia y América Latina no pueden ponerse “de rodillas” ante planteamientos que, a su juicio, sugieren que la diversidad de sangre (negra, indígena, árabe y latina) nos hace inferiores.

Para el presidente, es precisamente ese origen diverso el que le da a la región la autoridad moral para hablarle al mundo y entenderse con todas las civilizaciones, rechazando cualquier intento de alineación forzosa bajo una etiqueta que, según él, no nos representa. Este nuevo round deja claro que la relación diplomática con la Secretaría de Estado de EE. UU. seguirá siendo de alta tensión y poco protocolo.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.