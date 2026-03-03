El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton volvió al centro de la polémica tras la publicación de videos de su testimonio ante el Congreso, en los que respondió directamente a preguntas sobre su vínculo con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y hallado muerto en prisión en 2019.

Durante el interrogatorio Clinton fue consultado sobre si recibió masajes de mujeres vinculadas a Epstein, si visitó su isla privada y si conoció a Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del caso.

Ante la pregunta sobre Chauntae Davies, mujer asociada al entorno de Epstein, Clinton aseguró que creía que se trataba de “una de sus azafatas” y reconoció que ella viajó con él a África en 2002. Sin embargo, afirmó que, según su conocimiento, ninguna de las jóvenes que integró ese viaje era menor de edad.

Consultado sobre los masajes, el exmandatario aceptó que recibió uno en la espalda y el cuello, aunque aclaró que no estaba completamente seguro de quién lo hizo. “Creo que Chauntae lo hizo, pero no estoy seguro”, señaló en su declaración.

Acá, un fragmento de la declaración:

🚨ÚLTIMA HORA: A Bill Clinton le preguntaron directamente si recibió un masaje de una de las novias de Jeffrey Epstein, si visitó la isla de Epstein o si conoció a Virginia Roberts Giuffre. LUNA: “¿Alguna vez tuvo contacto con Chauntae Davies?” CLINTON: “Creo que ese era el… pic.twitter.com/Hz7c6HVYBp — Luz de Otoño. (@otolz_) March 3, 2026

La isla privada y el nombre de Virginia Giuffre para Clinton

Uno de los momentos más tensos del interrogatorio se dio cuando se le preguntó directamente si Clinton había visitado la isla privada de Epstein. La respuesta fue tajante: “No”.

La congresista insistió al mencionar el testimonio de Virginia Giuffre, quien declaró haber visto al expresidente en la isla junto a dos menores de edad. Clinton volvió a negar esa versión y aseguró que no conocía a la denunciante. “Que yo sepa, no”, respondió cuando se le preguntó si alguna vez había tenido contacto con ella.

Estas declaraciones se suman a una larga lista de desmentidos que Clinton ha hecho en los últimos años frente a las múltiples referencias que aparecen en los archivos judiciales del caso Epstein, divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las fotos del jacuzzi y la explicación oficial

El expresidente también rindió declaración sobre las fotografías que circularon recientemente, en las que aparece en un jacuzzi y en una piscina junto a una mujer cuyo rostro fue censurado. Clinton explicó estos hechos ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El exmandatario señaló que las imágenes fueron tomadas en un hotel de Brunéi, durante una visita oficial por invitación del sultán, quien buscaba respaldar iniciativas contra el sida impulsadas por la Fundación Clinton, señala AFP. Afirmó que nadó brevemente, estuvo pocos minutos en el jacuzzi y luego se retiró, asegurando que incluso había un agente del Servicio Secreto presente en el lugar.

Clinton aseguró no saber quién era la mujer que aparece en las fotos y negó haber sostenido cualquier tipo de actividad íntima con ella. Su esposa, Hillary Clinton, también declaró ante el comité y sostuvo que nunca conoció a Epstein.

Tanto Clinton como el actual presidente Donald Trump aparecen mencionados en los archivos Epstein, aunque ninguno ha sido formalmente acusado de delito alguno. Aun así, las declaraciones y los registros continúan alimentando el debate público.

