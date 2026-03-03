En medio de la información de la movilidad en Bogotá, el incremento en la congestión vehicular en Soacha y los corredores que conectan a la capital colombiana con el suroccidente del país durante este 2026 tiene una causa principal: el inicio de obras de infraestructura críticas.

Desde marzo (el inicio está previsto entre el 2 y el 13), la movilidad en la Autopista Sur, especialmente entre la Calle 7 y la Calle 10, ha entrado en una fase compleja debido a la construcción del Soterrado de 3M, entre las intervenciones que buscan mejorar la malla vial a largo plazo, pero que causan impactos inmediatos.

El cierre de dos carriles de la calzada oriental, específicamente en el sentido que conduce de Girardot hacia Bogotá, es el factor que más está dilatando los tiempos de desplazamiento.

Estos cierres operan las 24 horas del día y tienen una duración proyectada de seis meses. Aunque se han garantizado dos carriles habilitados por cada sentido vial, la reducción de la capacidad en un corredor que maneja flujos masivos de carga y pasajeros provoca cuellos de botella inevitables.

Para mitigar el impacto, las autoridades de tránsito han emitido una serie de recomendaciones para los viajeros que transitan hacia la capital:

Es imperativo salir con suficiente anticipación , ya que los recorridos durante las horas pico pueden duplicar su duración habitual.

, ya que los recorridos durante las horas pico pueden duplicar su duración habitual. Además, se insta a los conductores a verificar constantemente el estado de las vías a través de canales oficiales.

Igualmente, se aconseja considerar el uso de rutas alternas para evitar el paso directo por el centro de Soacha si su destino final lo permite.

El personal de obra recomienda atender estrictamente la señalización instalada y seguir las instrucciones de los auxiliares de tráfico. No ingresar a las zonas delimitadas es fundamental para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores. La paciencia y la planificación serán herramientas clave para los conductores mientras avanzan estos proyectos necesarios para la conectividad regional.

¿Cómo es la construcción del Soterrado de 3M en Autopista Sur de Bogotá?

La construcción del Soterrado de la calle 3 con Autopista Sur, conocido como el proyecto de 3M, representa uno de los desafíos de ingeniería más significativos para la movilidad del suroccidente de Bogotá.

Esta obra, liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), consiste en la creación de una intersección a desnivel que permitirá el flujo ininterrumpido de vehículos sobre la Autopista Sur, eliminando los semáforos que históricamente han generado congestión en este punto crítico de la ciudad.

El diseño contempla que el tráfico que transita por la calle tercera pase por debajo de la vía principal, optimizando la conectividad entre las localidades de Puente Aranda y Kennedy.

Técnicamente, el proyecto implica la excavación y construcción de muros pantalla para sostener la estructura del deprimido, además de la adecuación de redes de servicios públicos de gran envergadura.

La cimentación se realiza mediante pilotes profundos que garantizan la estabilidad del terreno, el cual presenta retos por su composición arcillosa. Un aspecto fundamental de la obra es la construcción de los carriles exclusivos para el sistema Transmilenio, asegurando que el transporte masivo no se vea afectado por las maniobras de giro de los vehículos particulares.

Actualmente, los trabajos avanzan con cierres parciales de calzadas para permitir la fundición de las losas superiores del soterrado. Se estima que esta infraestructura reducirá los tiempos de desplazamiento en un 30 % para quienes ingresan o salen de la capital hacia Soacha.

El cronograma de ejecución ha requerido un plan de manejo de tráfico riguroso para mantener habilitados los carriles necesarios durante las horas pico. Esta solución vial es clave para descongestionar uno de los corredores de carga más importantes de Colombia.

