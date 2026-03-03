Más de 20.000 personas se han visto afectadas este martes por manifestaciones en el norte de Bogotá, que mantienen bloqueos intermitentes en la calle 72, uno de los corredores estratégicos del sistema de transporte masivo. La situación ha impactado la movilidad en varias vías principales, mientras crece la congestión en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes divulgados en redes sociales y publicaciones de Última Hora Caracol, las protestas se presentan por parte de habitantes y comerciantes de Chapinero que expresan inconformidad por las obras del metro en la avenida Caracas con calle 72. Los bloqueos han sido intermitentes, pero suficientes para generar retrasos considerables en las rutas de Transmilenio.

Las afectaciones no solo se concentran en la calle 72. También se reportan complicaciones en la NQS, la calle 80, la avenida Suba y la avenida Caracas, corredores que conectan el norte, centro y occidente de la capital. Usuarios del transporte público han señalado demoras prolongadas y dificultades para desplazarse hacia sus lugares de trabajo y estudio.

Se reporta que no están pasando buses de Transmilenio desde la Universidad Nacional hacia el norte. También se observan pancartas de los manifestantes pidiendo hablar con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Por un pequeño bloqueo en la calle 72 (lugar estratégico de @TransMilenio ) más de 20.000 personas están siendo completamente afectadas a esta hora (cada minuto aumenta más la cifra). La NQS, la 80, la suba y la Caracas completamente bloqueadas. Millones de personas sin poder… https://t.co/vGIwwFDLH2 pic.twitter.com/8aYaLrJJWZ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) March 3, 2026

