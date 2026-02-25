Una escena poco común ocurrida en una estación de TransMilenio, en Bogotá, se volvió tendencia en redes sociales luego de que un video mostrara a una mujer interpretando una canción, con micrófono, parlante, una hoja y hasta un peluche, frente a un hombre que evidenciaba incomodidad e intentaba alejarse.

En las imágenes se observa cómo la mujer canta con aparente desconsuelo mientras el hombre retrocede y trata de continuar su camino. Sin embargo, ella lo sigue, lo abraza y bloquea su paso mientras entona frases sobre una ruptura amorosa y la imposibilidad de olvidar a su pareja.

La situación se prolonga durante varios segundos ante la mirada de otros usuarios del sistema de transporte, hasta que finalmente la mujer recoge sus pertenencias y el hombre logra marcharse por el túnel de la estación.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos usuarios tomaron la escena con humor, mientras otros cuestionaron la actitud de la mujer y respaldaron la postura del hombre. Comentarios como “ya es rebajarse mucho” o “así es mi compa, no se doblegue” reflejaron la mezcla de burla y sorpresa que generó el momento.

No obstante, también surgieron dudas sobre la autenticidad del episodio. Varios internautas sugirieron que podría tratarse de contenido preparado para viralizarse, aunque en el perfil donde se publicó el video no se encontraron registros similares, lo que mantiene la incertidumbre sobre si fue una situación espontánea o una puesta en escena.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los protagonistas ni el contexto real de lo ocurrido, pero el clip continúa circulando ampliamente y alimentando el debate sobre los límites entre la vida privada, el espectáculo y el contenido viral en espacios públicos.

