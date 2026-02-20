Así como la aparición de un grupo de ‘therian’ en Bogotá no pasó desapercibida cuando llegaron a Transmilenio con algunas bolsas para sus desechos, otro momento causó gran interés.

Un video viral mostró la que fue calificada como la primera pelea ‘therian’ en Colombia, en un momento que para algunos es parte de la burla y para otros una situación que es parte de esta peculiar tendencia.

La grabación muestra una notable cantidad de personas que observan cómo es que dos jóvenes con máscaras y actitud animal empiezan lo que parece una confrontación que, a pesar de todo, no toma tintes demasiado violentos.

Este material audiovisual que se divulgó en redes sociales indicó que la primera pelea ‘therian’ en Colombia fue en Barranquilla, en lo que parece ser un parque con muchos testigos que se divierten con lo sucedido.

A pesar de la algarabía y el alboroto por la escena entre los dos peleadores, donde uno lleva incluso una correa, los hechos no pasaron a mayores ni tuvieron que ser de atención de las autoridades.

Resulta pertinente aclarar que, a pesar de las duras críticas contra los jóvenes ‘therian’, los especialistas en psicología han aclarado que no existe ninguna clase de trastorno ni enfermedad mental en este tipo de temas.

De hecho, muchos miembros de este tipo de comunidades han programado encuentros en las grandes ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín, Pereira y Manizales, entre otras.

Hasta el momento no existe ninguna clase de llamado de las autoridades en el país sobre este fenómeno que es cada vez más frecuente a nivel nacional, como reflejo de un constante aumento en el panorama mundial.

Este es apenas uno de tantos videos que se han hecho virales con ‘therian’ que son vistos por las calles en su diario vivir, con reacciones más que llamativas de las personas en diferentes lugares.

Por ejemplo, una mujer de tercera edad lanzó agua a un ‘therian’ al verlo caminando cerca de su tienda, lo que muy pronto causó gracias entre los usuarios de las diferentes redes sociales.

¿Qué significa ser ‘therian’?

El término ‘therian’ proviene del griego ‘therion’, que significa animal salvaje, y define a una persona que se identifica espiritual o psicológicamente con un animal no humano de la Tierra.

Esta identidad, conocida como ‘theriantropía’, no se trata de un juego de rol ni de un simple gusto por la naturaleza, sino de una vivencia interna profunda donde el individuo siente que su esencia o consciencia no es completamente humana, sino que pertenece a una especie específica llamada ‘theriotipo’.

A diferencia de la comunidad “furry”, que se centra en el arte antropomórfico y el uso de disfraces por entretenimiento, los therians experimentan su conexión como algo involuntario y permanente.

Muchos reportan ‘cambios’ o ‘shifts’, que son estados mentales o sensoriales donde perciben instintos, comportamientos o incluso extremidades fantasmales de su animal interior.

Es fundamental aclarar que los ‘therians’ son plenamente conscientes de su cuerpo biológico humano y no sufren de licantropía clínica, una condición médica donde el paciente cree transformarse físicamente.

Esta subcultura ha ganado gran visibilidad en plataformas digitales, donde jóvenes comparten sus experiencias y técnicas de ‘quadrobics’, un ejercicio físico que consiste en imitar el trote y salto de los animales en cuatro patas.

Aunque para algunos es una forma de expresión, para el núcleo de la comunidad es una búsqueda de equilibrio entre su realidad social y su identidad animal.

La psicología contemporánea estudia estos fenómenos dentro del espectro de las identidades no humanas, enfatizando que, mientras no interfiera con la funcionalidad diaria, es una variante de la identidad personal.

