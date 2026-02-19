Las declaraciones de Juan David Pérez, jugador de fútbol 5 para invidentes, dieron de qué hablar, luego de manifestar que a él y a un amigo, también ciego, los escogieron para ser jurados de votación, pese a la condición que tienen. Ante tal situación, la Registraduría les notificó que quedaron exonerados de dicho rol en las elecciones, precisamente por la discapacidad que tienen.

“Nos ha llegado una citación de que debemos ser jurados de votación”, expresó Pérez en un video que subió a Instagram y que tuvo la respuesta esperada del organismo civil.



¿Qué dijo la Registraduría a los ciegos que fueron escogidos como jurados?

El organismo ofreció excusas a Pérez por haberlo seleccionado, sin embargo, explicó las razones por las que lo escogió. La Registraduría designa a los jurados de votación a través de un “sorteo electrónico aleatorio”.

Los ciudadanos mayores de 18 años que participan en ese formato se dan a partir de listados que dan empresas privadas y públicas, movimientos políticos e instituciones educativas. Por ende, es posible que Juan David Pérez y su colega hayan quedado en las nóminas de su lugar de trabajo.

“Una vez designados procedemos a resolver las solicitudes de exoneración de la función, conforme a las causales dispuestas en la normatividad vigente”, agregó la Registraduría a través de una respuesta a Pulzo. Sin embargo, el futbolista invidente declaró que presentó los documentos que certificaban su discapacidad y que justificaban la exoneración.

“Que tenemos que buscar uno [un certificado] más actualizado, cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar, a no ser que la discapacidad haya sido modificada, pero en nuestro caso somos ciegos totales, no va a ser modificada”, expresó Pérez.

La razón inicial que dio la Registraduría para negar la solicitud de exoneración del deportista se debió a que, presuntamente, no había completado el trámite de forma adecuada. Pero después de volver a revisar los documentos, optó por dar luz verde y ahora los invidentes que presentaron la queja ya no serán jurados de votación.

A su vez, el organismo de registro civil recordó a las personas que pasen por la misma situación que hagan el respectivo trámite para la exoneración.

