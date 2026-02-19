Un bochornoso momento en plena transmisión en vivo dejó al descubierto a una periodista deportiva que, visiblemente desorientada, protagonizó un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lo que parecía un informe rutinario desde una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada informativa.

La protagonista fue Danika Mason, reportera australiana que hacia un despacho desde la localidad italiana de Livigno para el programa ‘Today’, emitido por Channel Nine.

Durante su salida al aire, Mason comenzó a mostrar señales de desconcierto: sus palabras resultaban inconexas, hacía pausas irregulares y lanzaba comentarios fuera de contexto que desconcertaron tanto a los televidentes como a sus compañeros en estudio.

🇦🇺🍷 INSOLITE | La journaliste australienne Danika Mason s’est excusée après une apparition en état d’ébriété en direct pendant les JO d’hiver. pic.twitter.com/sBJ3ItbKXf — Cerfia (@CerfiaFR) February 19, 2026

En medio del reporte, sorprendió al mencionar el precio del café en Estados Unidos y, sin mayor explicación, hizo referencia a iguanas, lo que aumentó la confusión.

Aunque intentó retomar el hilo informativo al hablar de la situación de la esquiadora Lindsey Vonn, quien enfrentaba complicaciones físicas tras una lesión en los primeros días de competencia, la dificultad para mantener la coherencia fue evidente.

Desde el estudio, el presentador Karl Stefanovic intervino con un comentario que buscó aliviar la tensión, atribuyendo el comportamiento de su compañera a las bajas temperaturas del lugar.

Sin embargo, en redes sociales el video ya circulaba con rapidez, acumulando miles de visualizaciones y causando reacciones divididas. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación y apoyo, otros cuestionaron su profesionalismo y la falta de control en una transmisión de tal magnitud.

La controversia escaló a nivel nacional cuando incluso el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se refirió públicamente al incidente.

El mandatario sugirió que factores como el agotamiento, el cambio de horario y las exigencias propias de la cobertura internacional podrían haber influido en el comportamiento de la periodista, intentando bajar el tono de las críticas.

Periodista se disculpó por lo que pasó en vivo

No obstante, un día después fue la propia Mason quien decidió enfrentar la situación y ofrecer disculpas públicas. A través de un mensaje, reconoció que había consumido alcohol antes de salir al aire y admitió que se trató de un error de juicio.

“Estoy bien, probablemente solo un poco avergonzada. Evalué mal la situación y no debí haber bebido, especialmente con el frío, la altitud y sin haber comido”, expresó con franqueza.

La periodista, quien también cubre la National Rugby League en Australia, aseguró que asume completamente la responsabilidad por lo ocurrido y agradeció los mensajes de apoyo recibidos. Sus colegas, por su parte, respaldaron su trayectoria profesional, destacando su experiencia, compromiso y años de trabajo en el periodismo deportivo.

