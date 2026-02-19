La época electoral siempre se presta para las historias macondianas en Colombia, como las campañas políticas que exageran en creatividad. En esta ocasión, y como si fuera una historia surreal, unos ciegos aseguraron que fueron elegidos como jurados de votación.

Con las elecciones legislativas y presidenciales a la vuelta de la esquina, los candidatos y entidades aceitan máquinas para el desarrollo de las elecciones, lo que puede prestarse para inconvenientes. Recientemente, Juan David Pérez, reconocido jugador de fútbol 5 para ciegos, dio a conocer que a él y a otro amigo invidente los eligieron para participar en unas mesas de votación.

Pérez contó la historia a través de un video y hasta detalló las razones por las que no les validaron a él y a su colega el certificado que demuestra que tienen discapacidad visual. “A Walter lo llamaron para ser jurado de votación”, dijo el deportista en un tono incrédulo para referirse a su compañero.

“¿Cómo así? ¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?, respondió otro amigo que acompañaba a los denunciantes.

¿Por qué a ciegos que eligieron jurados de votación les negaron certificado?

El futbolista detalló que hicieron los respectivos trámites para la exoneración de la actividad electoral. “Nos ha llegado una citación de que debemos ser jurados de votación. Ya hemos hecho toda la documentación y acercamos el certificado de discapacidad de que somos ciegos”, agregó Pérez.

Sin embargo, les pidieron un certificado más actualizado. No obstante, Pérez explicó que dicho documento no se renueva, pues son ciegos completamente y ese tipo de discapacidad no se modifica.

“Que tenemos que buscar uno [un certificado] más actualizado, cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar, a no ser que la discapacidad haya sido modificada, pero en nuestro caso somos ciegos totales, no va a ser modificada“, agregó

No obstante, los dos invidentes se tomaron con humor la situación e ironizaron sobre ser elegidos como jurados de votación. “¿Se imagina entregando los cartones allá?”, le preguntó en broma Pérez a su amigo, Walter, quien respondió.

“Entregando el carnet: ‘Hey, tome el carnet’ y le entrego el carnet a una pared”.

Pese a los chistes, los invidentes pidieron que haya una solución pronta, pues por su condición no son aptos para ejercer un papel tan comprometedor, especialmente en unas elecciones nacionales.

¿Cómo saber si lo eligieron jurado de votación?

A través de la página web de la Registraduría, https://www.registraduria.gov.co/, los ciudadanos van a la sección que dice ‘electoral’. Allí, bajan a la parte de ‘trámites y servicios’ y dan clic en la opción ‘jurado de votación’. Una vez ingresan a la pestaña, ponen la cédula de ciudadanía en el espacio y consultan; el sistema le dice a cada persona si fue elegida o no.

En caso de haber sido seleccionado, es importante estar pendiente de las fechas y direcciones para recibir la capacitación de cómo ser jurado de votación. Aunque en un inicio un ciudadano no sea elegido para este rol, es importante que mire constantemente la página, ya que podría quedar en dicho papel incluso a contados días de las primeras elecciones, las del 8 de marzo.

