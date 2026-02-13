Con todas las controversias en la política colombiana en medio, una imagen sorprendió hace varias semanas a propios y extraño como parte de las fuerzas electorales en 2026, tanto presidencial como de Congreso. Lo inaudito es que quedó en evidencia la insólita verdad: es falsa.

“La Corte Constitucional también está en campaña y es contra el pueblo colombiano. Por eso, vota Pacto Histórico”, es posible leer en la imagen que se viralizó en lo que se muestra como una pancarta de carretera.

Alejandro Toro, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, fue uno de los que compartió ese mensaje que entre varios petristas se hizo viral, gracias a lo que parecía ser cierto.

Esta es la publicación que el congresista replicó desde su cuenta personal de X (ante conocido como Twitter) como parte de lo que ya se empezó a mover de cara a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo:

El que paga la campaña mueve los hilos del congreso y de la Corte Constitucional. Pero su avaricia despertó al pueblo y viene el castigo del poder popular en las urnas .

Vota Pacto Histórico pic.twitter.com/xcPvNaj45X — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) January 30, 2026

De hecho, el mencionado representante a la Cámara de representantes acompañó la imagen con un mensaje en el que dejó en evidencia su postura frente a ese tema en cuestión.

“El que paga la campaña mueve los hilos del Congreso y de la Corte Constitucional. Pero su avaricia despertó al pueblo y viene el castigo del poder popular en las urnas. Vota Pacto Histórico”, indicó en la publicación.

Lo cierto es que Pulzo, a través de Checkéame esta, herramienta para identificar imágenes, videos y audios creados con IA, destapó que esa supuesta pancarta que se divulgó es falsa.

⚠️INFOMRACIÓN FALSA⚠️ ¿Vallas virales en X a favor del Pacto Histórico son reales? 🤔📲 El representante a la Cámara por… Publicado por Pulzo en Viernes, 13 de febrero de 2026

El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que, como resaltó la mención de Pulzo en Facebook, la publicación del congresista supera las 40.000 visualizaciones.

“Las imágenes presentan inconsistencias visuales y no existe registro de que esas vallas hayan sido instaladas”, exaltó el mensaje sobre el tema, al destapar la realidad sobre ese tema.

Parece pertinente no solo poner en evidencia este tipo de casos sino replicarlos, precisamente, para combatir la desinformación en tiempos de elecciones a nivel nacional.

¿Cómo descubrir una imagen falsa creada con inteligencia artificial?

Identificar imágenes generadas por inteligencia artificial es un desafío creciente en 2026, pero existen patrones técnicos y visuales que permiten delatar su origen sintético. Aunque los modelos han evolucionado, la IA aún comete errores en la interpretación de la física y la anatomía humana. Una observación minuciosa de los detalles periféricos suele revelar inconsistencias que el ojo humano puede aprender a detectar con rapidez mediante un análisis estructurado.

Para descubrir una imagen falsa, es clave seguir estas instrucciones y poner atención a los siguientes elementos:

Anatomía y extremidades: observar las manos y pies. La IA suele fallar en el número de dedos, articulaciones imposibles o extremidades que se funden con objetos del entorno.

observar las manos y pies. Texturas y piel: las imágenes sintéticas suelen presentar una piel “demasiado perfecta” o plástica. Busque una falta de poros naturales, pecas asimétricas o vello facial inconsistente.

Busque una falta de poros naturales, pecas asimétricas o vello facial inconsistente. Simetría y accesorios: revisar aretes, gafas o collares. A menudo, un lado del rostro tiene un accesorio diferente al otro o las patillas de las gafas no encajan con las orejas.

revisar aretes, gafas o collares. A menudo, un lado del rostro tiene un accesorio diferente al otro o las patillas de las gafas no encajan con las orejas. Fondos y geometría: los fondos suelen ser borrosos de forma artificial. Buscar líneas arquitectónicas que se curvan sin sentido o letras ilegibles en letreros lejanos.

Buscar líneas arquitectónicas que se curvan sin sentido o letras ilegibles en letreros lejanos. Iluminación y sombras: verificar si la dirección de la luz coincide en todos los elementos. La IA suele generar reflejos en los ojos que no concuerdan con la fuente luminosa.

