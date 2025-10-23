Recientes noticias han dado cuenta de la supuesta barbarie cometida por un niño egipcio. Según los informes, este habría asesinado a un compañero de clase y consumido partes de su cadáver. Sin embargo, esta alarmante afirmación, principalmente difundida por ‘The Sun’ y replicada por varios mediados hispanohablantes, carece de una fuente oficial y prueba fehaciente que corrobore la información.

El origen de este rumor, asegurado por ‘The Sun’, es Ismailia, un sector situado a un centenar de kilómetros al noreste de El Cairo. No obstante, el medio británico no ha provisto detalles sobre la localidad exacta donde se desarrolló el suceso. Euronews se ha dado a la tarea de investigar y ha concluido que no existe un centro religioso en Ismailia llamado “mezquita de Al Matafi, ni un espacio denominado “Kassab,” donde se habría enterrado a la víctima. Además, no han aparecido datos de fuentes policiales o gubernamentales que confirmen el incidente.

Los expertos sugieren que existen múltiples factores que influyen en la conducta violenta, más allá de la simple exposición a contenido violento en videojuegos. Acciones tan extremas como las de este joven probablemente escondan una psicopatología grave o psicosis, como bien explica el resumen analizado. Estos estados mentales pueden desembocar en comportamientos criminales y anomalías graves.

En referencia a la posible relación entre videojuegos y violencia, es un tema que a lo largo de los años ha sido objeto de debate y polémica. En algunos estudios, se sugiere que los videojuegos violentos pueden promover la agresión y disminuir la empatía en niños y adolescentes. Sin embargo, otros trabajos indican que los efectos son mínimos y no se puede concluir una relación causal directa entre jugar videojuegos violentos y cometer crímenes.

El origen de esta noticia se remonta a medios árabes y egipcios, y específicamente al portal Albawaba y al sito web Youm7.com, este último actualmente inaccesible desde Europa, imposibilitando su verificación. En una publicación hecha en árabe se vincula el caso con la renovación de prisión preventiva al padre del acusado de matar y desmembrar a su colega en Ismailia, aunque tampoco ha sido corroborada con fuentes oficiales.

