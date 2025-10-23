Una cena romántica en Roma se convirtió en un episodio viral luego de que una rata interrumpiera inesperadamente el encuentro de una joven pareja.

El hecho ocurrió en un restaurante al aire libre con vista al Coliseo Romano, donde los comensales disfrutaban de una velada tranquila hasta que el roedor apareció desde un hueco en la pared.

La reacción de sorpresa y miedo de la joven fue grabada por su pareja, y el video rápidamente se difundió en redes sociales, acumulando más de 20 millones de reproducciones en distintas plataformas.

La escena, que muestra cómo el ambiente romántico se transforma en desconcierto, generó una ola de memes, bromas y mensajes de solidaridad. Muchos usuarios ironizaron sobre el “invitado sorpresa” y compartieron experiencias similares vividas en restaurantes de otras ciudades europeas.

Otros aprovecharon para aconsejar a los turistas sobre cómo mantener la calma ante situaciones inesperadas.

El episodio evidenció el contraste entre el encanto de Roma y los inconvenientes de la vida urbana, mostrando que incluso en lugares emblemáticos pueden surgir momentos imprevistos.

Con su mezcla de humor y empatía, la anécdota se transformó en un fenómeno global que continúa inspirando comentarios, risas y reflexiones sobre la imprevisibilidad cotidiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.