La astróloga Mhoni Vidente volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras su reciente aparición en un programa de televisión, donde compartió una serie de predicciones sobre el futuro inmediato de varios países de América Latina. Según aseguró frente a las cámaras, las cartas anticipan “cambios trascendentales” que marcarán el rumbo político, económico y social de la región en los últimos días de 2025.

De acuerdo con su lectura, se aproximan semanas de “movimientos energéticos decisivos” que impulsarán escenarios de reconciliación, transformaciones de gobierno y la llegada de un clima de mayor estabilidad para distintas naciones.

Uno de los primeros países mencionados por la pitonisa fue Honduras, donde anticipa un giro profundo en el panorama político. Mhoni afirmó que las cartas del “as de oros” y “el mundo” anuncian un cambio de liderazgo que, según dijo, abriría la puerta al crecimiento.

“Vienen noticias positivas a nivel mundial. En Honduras habrá un cambio de régimen y nuevos gobernantes que les van a ayudar a crecer”, aseguró.

La astróloga también se refirió a Chile, país al que le augura la llegada de un nuevo mandatario con propuestas renovadoras y una visión distinta para impulsar el desarrollo económico.

“En Chile se ve la llegada de un gobernante hombre, con nuevas dinámicas y posibilidades de crecimiento”, explicó durante la transmisión.

Una de las predicciones que más llamó la atención tuvo que ver con Venezuela y Colombia. Según Mhoni Vidente, ambos gobiernos entrarían en una fase de acercamientos importantes que podrían desembocar en acuerdos que favorezcan la estabilidad bilateral.

“Las cartas anuncian tratados de paz en Venezuela y en Colombia”, afirmó, destacando que se trata de un periodo marcado por el diálogo y la búsqueda de resolución de conflictos.

Respecto a México, la astróloga señaló que el país atravesará un cierre de año más tranquilo. Aunque advirtió que podría presentarse un descenso abrupto de temperaturas, aseguró que la energía general será positiva.

“Vamos a pasar un tiempo más estable. Habrá buena suerte, tranquilidad y algunas sorpresas, aunque el invierno se adelantará con una onda de frío más fuerte de lo habitual”, puntualizó.

Las declaraciones de Mhoni Vidente, como suele ocurrir, generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, convirtiéndola nuevamente en tendencia por la magnitud de sus afirmaciones y la influencia que mantiene entre sus seguidores.

