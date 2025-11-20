El creador de contenido espiritual Uriel Vásquez Gualtero volvió a captar la atención en redes sociales después de publicar una nueva predicción que generó inquietud entre miles de usuarios. En un video difundido en su cuenta oficial de TikTok, el joven vidente de Ibagué afirmó haber recibido una revelación relacionada con un posible escenario de explosión que podría afectar a varias personas.

Sigue a PULZO en Discover

Visiblemente serio, Uriel inició su mensaje pidiendo respeto y recomendando a sus seguidores mantener la fe como guía. “Me mostraron algo en el plano espiritual y se los comparto siempre con muchísimo respeto… Me mostraban un tipo de explosión, como de ataque, donde varias personas se podían ver afectadas”, expresó en la grabación.

(Lea también: Vidente advierte posible accidente aéreo en Colombia muy pronto y alerta sobre víctimas)

Según explicó, su intención no era sembrar temor, sino invitar a la gente a estar atenta y a cuidar de su entorno. Aunque no precisó el lugar donde podría ocurrir el hecho ni las circunstancias que lo desencadenarían, la descripción de un ambiente caótico y la mención de personas asustadas despertaron un efecto inmediato entre sus seguidores.

Lee También

La predicción se volvió viral en cuestión de horas, impulsada por usuarios que, entre la preocupación y la curiosidad, dejaron cientos de comentarios en la publicación. Algunos agradecieron el aviso, mientras que otros expresaron temor por la posibilidad de que el mensaje se refiriera a un evento cercano.

Durante el último año, Vásquez ha compartido múltiples revelaciones que, según parte de su audiencia, se han cumplido o han coincidido con hechos reales. Esto ha fortalecido su credibilidad dentro de su comunidad digital, donde es seguido por miles de usuarios que esperan sus advertencias sobre fenómenos naturales, situaciones internacionales y acontecimientos que involucran a figuras conocidas.

En esta ocasión, reiteró que la revelación fue breve pero intensa. “Se veía pánico en las personas, un ambiente de tristeza… Yo siempre les comparto esto con respeto, invitándolos a estar cerca de Dios en momentos difíciles”, agregó.

(Vea también: Parapsicólogo predice quién podría ser el nuevo presidente de Colombia en 2026: “No es una mujer”)

¿Quién es Uriel Vásquez Gualtero?

Uriel, originario del Eje Cafetero, se ha posicionado como un referente para quienes siguen contenidos espirituales en TikTok y otras plataformas. Aunque suele generar debate por la naturaleza de sus predicciones, su presencia en redes continúa en ascenso y su comunidad permanece atenta a cada mensaje que publica.

Su más reciente advertencia vuelve a poner sobre la mesa el impacto que estos contenidos tienen en la audiencia, especialmente cuando se refieren a posibles tragedias o situaciones de riesgo colectivo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.