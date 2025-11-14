En medio de casos virales en el mundo, una mujer identificada como Yadi compartió una experiencia estremecedora que ha dejado una huella profunda, tanto física como emocional. Según su relato, ocurrió una noche mientras cargaba su celular: lo dejó enchufado justo a la altura de su cabeza, sobre la almohada, algo que parecía inofensivo hasta que explotó.

Ella explicó, en relato replicado por Infobae, que tenía el dispositivo en su mano derecha, y el cargador, conectado, descansaba muy cerca de su cabeza. De repente, la batería comenzó a recalentarse, desencadenando un cortocircuito. En cuestión de segundos, aseguró, “se explota el teléfono y explota el cargador”.

El calor y la detonación fueron tan intensos que perdió el conocimiento, y al despertar se enfrentó a quemaduras graves: sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron su rostro, desfigurándolo, y también le causaron la pérdida de la mano derecha.

Esa noche cambió su vida para siempre. Más allá del dolor físico, Yadi ha decidido compartir su historia públicamente para advertir a otras personas sobre este riesgo poco visible, pero real.

Lee También

Ella aseguró que muchas personas subestiman las consecuencias de dormir con el celular mientras está conectado, sin imaginar el potencial peligro que puede implicar.

“No cometas el mismo error. Si conoces a alguien que esté haciendo este tipo de cosas o si de pronto tú mismo haces este tipo de situaciones, ten precaución”, afirmó, instando a quienes tienen este hábito a reconsiderarlo seriamente.

Su mensaje llega acompañado de una llamada urgente a la prevención. Expertos advierten que colocar un teléfono en espacios poco ventilados, como debajo de la almohada, mientras se está cargando puede elevar demasiado la temperatura de la batería. En escenarios extremos, esa exposición al calor puede provocar fugas térmicas, cortocircuitos o incluso explosiones.

Además, utilizan cargadores originales y mantener los dispositivos en un lugar ventilado durante la carga son recomendaciones clave para evitar incidentes.

La historia de Yadi sirve como un recordatorio contundente: lo que muchos consideran una rutina sencilla puede desencadenar consecuencias graves. Su voz no solo habla de su propia tragedia, sino que también busca alertar a otros para que no repitan el mismo error.

Su testimonio ha causado preocupación y reflexión en redes, recordando que el sentido común es indispensable cuando se trata de nuestros dispositivos más cotidianos.

¿Cuál es la manera correcta para poner a cargar el celular?

Estas son algunas recomendaciones seguras y efectivas para cargar el celular correctamente, según expertos como TechXplore:

Usar siempre un cargador original o certificado por el fabricante. Esto ayuda a evitar voltajes inestables o corrientes peligrosas que pueden sobrecalentar la batería.

Conectar primero el cargador a la toma de corriente y después enchufa el cable al teléfono. Así se minimizan los picos de voltaje que pueden dañar sus componentes.

Evitar dejar el teléfono sobre superficies blandas o inflamables mientras se carga. Lugares como camas, sofás o almohadas pueden atrapar el calor, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento.

Retirar la funda o carcasa del celular si tiene una muy gruesa o poco ventilada. Algunos estuches retienen calor y hacen que el dispositivo trabaje más duro para disiparlo.

No usar el teléfono para actividades exigentes como jugar, ver videos o hacer videollamadas mientras se está cargando. Utilizarlo en esos momentos provoca calor adicional.

Controlar los niveles de carga: lo ideal es mantener la batería entre un 20 % y 80 % para prolongar su vida útil. Cargarla al 100 % o dejar que se agote por completo puede acelerar su desgaste.

Revisar que el entorno de carga esté fresco y ventilado. Las altas temperaturas deterioran más la batería que cargarla completamente, según expertos.

Si se nota que el celular se calienta mucho al cargar o si la batería tiene deformaciones (como estar “abombada”), dejar de usarlo y consultar con un servicio técnico autorizado para evitar riesgos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.