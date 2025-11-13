La creadora de contenido reveló que, por culpa de una foto, los agentes de ICE le pusieron un grillete. Tatiana contó que no cometió ningún delito, tampoco está de ilegal en Estados Unidos, pues llegó con visa y tiene empresas en ese país. En primer lugar, aseguró que los controles para los migrantes se endurecieron desde el pasado primero de octubre.

Desde ese día, la ‘influencer’ empezó a recibir mensajes con historias de distintos seguidores a los que les habían puesto un grillete. “Yo lejos de imaginarme que algún día a mí me iba a llegar el turno porque no estoy indocumentada, tengo visa, llegué en avión, les pagué un proceso, he tenido tres cortes y pago impuestos. Yo no lo podía creer”.

Y a pesar de todo esto, a Tatiana le pusieron un grillete en el tobillo y deberá tenerlo durante varias semanas. Ella misma fue la encargada de explicar lo que sucedió.

“Fue por una foto, pero no una foto que me tomé, una foto que me dejé de tomar. Yo cambié mi celular y tenía una aplicación por la cual tenía que enviarles una foto cada semana. No se toma cuando yo quiero, se toma cuando ellos envían la alerta”, explicó.

Reveló que la notificación no llegaba en un horario establecido y va variando, pero siempre llega los martes. “Se me pasó ese martes, las notificaciones no quedaron activadas o no me pregunten qué pasó”, relató.

A la semana siguiente sí se tomó la foto, pero el sistema le arrojó error, por lo que tuvo que ponerse en contacto con las autoridades. Al día siguiente ya tenía puesto el grillete por culpa de la foto que no se tomó.

“Por favor no se confíen en las alarmas del celular, tenga recordatorios escritos, póngalos en su puerta. Yo ya aprendí. Tengo cita con ICE y tengo mucho miedo porque me están escribiendo que después del grillete me van a detener

