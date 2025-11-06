Con el inicio de noviembre, la reconocida astróloga y clarividente Mhoni Vidente encendió las alarmas al compartir sus predicciones para el penúltimo mes del año. En su ya tradicional video mensual, la cubana anticipó un periodo de intensos movimientos energéticos, marcado por cierres, cambios drásticos y fenómenos naturales que pondrán a prueba la estabilidad emocional y espiritual de millones de personas.

Según explicó durante su lectura de cartas, noviembre será un mes regido por la energía del fin y la renovación, donde tanto individuos como sociedades enfrentarán pruebas decisivas.

¿Habrá frío extremo y desastres naturales en noviembre?

Mhoni advirtió que el clima jugará un papel crucial en estas semanas. En su lectura, predijo una baja súbita en las temperaturas y una ola invernal sin precedentes que impactará especialmente a México, Estados Unidos y Canadá.

“El invierno se adelantará y será más fuerte que nunca. Habrá temperaturas de hasta 50 grados bajo cero en algunos lugares. Nos va a caer sobre todos. Es momento de tomar precauciones”, señaló la vidente.

La astróloga también alertó sobre nuevos desastres naturales, incluyendo sismos y huracanes, que podrían alterar gravemente el equilibrio climático del planeta. Estos fenómenos —dijo— serían el reflejo del “reacomodo energético global” que caracteriza el cierre del año.

Mhoni Vidente habló de nueva pandemia

Uno de los anuncios más inquietantes fue el de una posible nueva pandemia mundial, originada por la mutación de varios virus. De acuerdo con Mhoni Vidente, el brote se manifestaría primero en regiones del Caribe y Asia, para luego expandirse a América y Europa.

“Es una mezcla de varios virus que comenzarán a mutar. Veremos contagios en lugares como Cuba, Haití, Jamaica, China, Japón, Taiwán, Rusia, parte de la India y América Latina”, advirtió, recomendando extremar las medidas de cuidado personal.

A pesar de sus predicciones sobre crisis y desastres, Mhoni también destacó que noviembre ofrecerá una oportunidad para el renacimiento interior. Según la astróloga, quienes sepan canalizar la energía del mes podrán cerrar ciclos, sanar heridas y prepararse para un 2026 lleno de cambios positivos.

“Será un tiempo para limpiar el alma, dejar atrás lo negativo y fortalecer la fe. Los desafíos serán grandes, pero también lo serán las oportunidades de transformación”, concluyó.

