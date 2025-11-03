Un curioso y escandaloso hecho se hizo viral en redes sociales luego de que varios usuarios compartieran imágenes de un Audi blanco completamente rayado con insultos y mensajes de despecho. En las fotos se puede ver cómo el vehículo fue pintado con frases como “Perro”, “Infiel”, “Cachón” y “¿Y con mi mejor amiga?”, acompañadas de dibujos obscenos.

Sigue a PULZO en Discover

#VIRAL. En Villavicencio, un video mostró la llegada de un carro cubierto con graffitis como “picha corta” e “infiel”, desatando risas y sospechas de venganza amorosa. El clip grabado en un taller automotriz se volvió tendencia en redes sociales por su toque de humor y polémica. pic.twitter.com/ocCivxva5B — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 3, 2025

Lee También

Según los reportes publicados en plataformas como X y TikTok, el carro fue encontrado paseando por las calles de Villavicencio. El vehículo, que porta una placa amarilla registrada en el país, fue pintado con aerosol negro en casi toda su superficie, incluyendo puertas, ventanas, techo y hasta el baúl.

(Vea también: [Video] Perro imprudente no respetó pare y causó accidente de joven en patineta eléctrica)

Algunos usuarios tomaron la situación con humor, mientras que otros criticaron el daño a la propiedad privada. “Mecha corta y todo, pero anda en Audi. Envidiosas es que son”, “si era así de malo, por qué está ofendida”, “típico de una dolida”.

Aunque no se conoce la versión del dueño del vehículo ni si hubo denuncia formal por los daños, el caso se volvió tendencia en redes. También hay personas que especulan con que se trata de una campaña publicitaria, pero tampoco está confirmado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.