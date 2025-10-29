La pareja salía del registro civil cuando, entre risas y felicitaciones, un grano de arroz entró en el oído del novio, obligándolo a acudir a la clínica de esa zona perteneciente a la provincia de Buenos Aires.

El hecho fue registrado y compartido en TikTok por Agostina (@cieloagostina1_), quien acompañó el video con frases humorísticas como “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”.

Este fue el insólito momento:

Las imágenes mostraron el paso del festejo al hospital, donde el novio fue atendido mientras los invitados se reían del infortunio. El video alcanzó más de 628.000 visualizaciones y 14.000 “me gusta” en menos de 24 horas, generando cientos de comentarios.

Los usuarios reaccionaron con humor, sorpresa y reflexiones sobre la costumbre de lanzar arroz en las bodas, criticando su “violencia” o el desperdicio de alimentos. Algunos bromearon con usar tapones para los oídos en futuras ceremonias.

Pese al incidente, el hecho fue tomado con gracia por los recién casados, convirtiéndose en una anécdota viral que transformó un gesto tradicional en una historia divertida sobre cómo el amor y la risa pueden acompañar incluso los imprevistos matrimoniales.

