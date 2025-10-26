Un video difundido en redes sociales causó revuelo luego de mostrar la agresión que sufrió una mesera en un restaurante de Valledupar, a manos de una clienta que la acusó públicamente de tener una relación con su pareja. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, mostraron cómo la mujer atacó físicamente a la trabajadora frente a otros comensales, causando conmoción.

La mujer agredida fue identificada como Scarlett Ontivero, quien decidió hablar tras el incidente para aclarar los hechos y defender su reputación. En un video compartido a través de redes sociales, explicó que su intención no era buscar fama, sino proteger su integridad y la de su familia.

La mujer recalcó que no estaba acostumbrada a enfrentarse a este tipo de situaciones y que jamás había protagonizado una pelea. También aseguró que no busca seguidores ni atención en redes sociales, solo justicia y respeto.

“Soy muy familiar, muy dada para todo el mundo, para todos los que necesiten de mí. Soy una persona que también se defiende… esta vez fue porque no pude, no es que no haya querido. No me interesa que alguien me siga o esté pendiente de mi vida. No me importa, soy muy solitaria”, añadió.

Ontivero señaló que el hombre involucrado en la discusión era un amigo de infancia, con quien no tenía ningún tipo de relación sentimental. Explicó que su reencuentro fue casual, pues él llegó al restaurante donde ella trabaja, y que se limitaron a un trato cordial. Sin embargo, la pareja del hombre interpretó el encuentro como una supuesta infidelidad, lo que desató el ataque.

Días después, el amigo le escribió por redes sociales para disculparse por lo sucedido y confirmar que su relación terminó a raíz del malentendido.

“Fue horrible, no tenía cómo defenderme. Solo pensaba que me iba a matar. Decía en mi mente: ‘Me mató’. Yo solo le decía: ‘¿Qué te pasa?’. Me dijo que era por mi amigo, por lo que no entendía. Me agredió horrible, agredió a mi compañera y tenemos pruebas para el proceso legal”, relató.

La joven mesera aseguró que cuenta con evidencia suficiente para iniciar un proceso judicial contra su agresora y pidió respeto hacia su nombre y su labor. El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la violencia de género y la exposición pública de víctimas en redes sociales.

