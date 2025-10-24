Muchas veces, los domiciliarios no tienen la mejor fama, pues ya sea por una creencia grupal o porque las personas solo muestran lo malo, quienes que van por las calles son evitados por otras para evitar cualquier daño.

Sin embargo, hay que cambiar ese discurso y tener presente que así como hay unos que se comportan mal, hay otros que sí cumplen con las reglas y hacen su trabajo de la mejor manera posible, por lo que también hay que destacar las cosas buenas.

Eso, de hecho, es lo que se está viralizando en las redes sociales, ya que un domiciliario de la compañía Rappi protagonizó una escena que las personas han aplaudido.

Según el video que está rondando en la red social X, todo ocurrió en Bogotá, cuando una persona se montó a un bus de Transmilenio, pero seguro por la cantidad de personas que había en el vehículo, su maleta quedó por fuera, por lo que existía el riesgo de que se rompiera o que incluso le ocasionara algún daño al ciudadano.

Ante esto, el repartidor trató de soltar la maleta al tiempo que le pedía al conductor que abriera la puerta, pero como este hizo caso omiso, haló con sus fuerzas hasta que logró soltarla.

Justo en ese momento el conductor sí abrió la puerta, pero la reacción del hombre fue de una vez entregársela al dueño para que siguiera su camino sin ningún tipo de riesgo.

Este es el video en cuestión:

Cuántos likes para este domiciliario de Rappi ? 🙋❤️ Por más seres humanos solidarios así 🥂 pic.twitter.com/HGSC15d4HO — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) October 24, 2025

Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales, pues muchas personas aseguran que esos son los hechos que se deben destacar y aplaudir de parte de personas que todo el día está en la calle. “Por más seres humanos solidarios así”, dijo uno de los usuarios en las redes sociales.

Además, compartir este tipo de hechos ayudan a concientizar a aquellos que actúan mal a mejorar y ser mejores para la sociedad, sin poner en riesgo la integridad del resto.

