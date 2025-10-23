El dicho “desde septiembre se siente que viene diciembre” se hizo realidad en una familia estadounidense, pero desafortunadamente por una tragedia que los está rondando.

Se trata de la familia Bird, la cual está compuesta por los dos padres de familia y sus cuatro hijos, pero que desde hace un buen tiempo recibieron una noticia completamente desalentadora: una de sus niñas tiene cáncer y en este momento está en la fase 4.

Debido a esta triste situación, los padres de familia tomaron una decisión que muchos aplaudieron en las redes sociales: adelantar la Navidad unos cuantos meses porque saben que en cualquier momento puede ocurrir lo peor.

“Vamos a celebrar nuestra última Navidad juntos, como familia de seis”, escribió Kendra Bierd, madre de Brielle, asegurando que aunque no pierde la esperanza de que su hija se mejore, sabe que es complicado y por eso no quiere dejar de vivir ningún momento con ella.

“Estoy en negación. Yo solo quiero que ella se pare y camine. No más dolor, no más cáncer. ¿Volveremos a sentir la magia de la Navidad de nuevo?”, escribió la madre en un video en el que se ve todo decorado y el árbol lleno de regalos.

Según los padres de la menor, dicha celebración se pudo llevar a cabo gracias a que Brielle se sometió a una transfusión de sangre, que le permitió reducir la fiebre y mejorar su oxigenación, lo cual la hizo sentir mejor para poder vivir este emotivo momento junto a sus hermanos.

Sin embargo, saben que con lo complicada que es la enfermedad, todo es cuestión del día a día y por eso no quisieron esperar hasta diciembre para ver si seguía con ellos. De hecho, los últimos exámenes fueron positivos, pero eso solo garantiza, al menos, una semana más de vida de la menor.

