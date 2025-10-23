Mohan Lal, un exoficial de la Fuerza Aérea India de 74 años, fingió su muerte en la aldea de Konchi, en el distrito de Gaya, como parte de un “experimento social” para descubrir cuántas personas asistirían a su funeral y cuánto afecto le tenían, detalla el tabloide The Mirror.

Su familia y amigos realizaron todos los rituales tradicionales hindúes, incluyendo oraciones y una procesión fúnebre, convencidos de que había fallecido.

Sin embargo, antes de que su cuerpo fuera cremado, Lal se levantó del ataúd y sorprendió a todos revelando que seguía con vida, añade ese medio.

El hombre explicó que su intención era presenciar en vida el cariño y respeto que le demostrarían tras su muerte. La escena causó gran impacto entre los asistentes, quienes luego continuaron con los rituales simbólicamente y organizaron un banquete comunitario.

Lal, viudo y padre de tres hijos, afirmó que su acción no tuvo fines de burla sino de reflexión, resalta ese periódico.

El hecho se volvió viral en redes sociales y reavivó el debate sobre este tipo de “experimentos”, recordando casos similares ocurridos en Bélgica y Brasil, donde otras personas también fingieron su fallecimiento para evaluar las reacciones emocionales de sus allegados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.