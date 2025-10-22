Una inesperada escena se vivió recientemente en el Metro de Medellín, cuando dos mujeres protagonizaron una fuerte pelea que fue grabada por varios pasajeros y difundida en redes sociales.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @kellybarrera081, muestra a las dos mujeres agarrándose del cabello en medio de un vagón lleno de personas, lo que causó sorpresa y rechazo entre los usuarios del sistema de transporte más emblemático del Valle de Aburrá.

(Vea también: Metro de Medellín lanzó anuncio luego de disturbios por bus que arrolló a habitante de calle)

El clip, que rápidamente superó las 800.000 reproducciones, causó una oleada de comentarios y debates en plataformas digitales. En las imágenes se escucha a una de las mujeres gritar palabras ofensivas, mientras intenta soltarse del forcejeo: “¡Ay, sí, malp…!”, exclama una de ellas, visiblemente alterada. Los pasajeros, desconcertados, les pedían que detuvieran la pelea: “¡Suéltela!”, gritaban algunos, intentando poner fin a la discusión.

Lee También

A pesar de los intentos por separarlas, ambas insistían en que la otra había comenzado el conflicto. “¡Ella me agarró primero!”, decía una, mientras la otra respondía: “¡Suélteme usted primero, que usted fue la que me cogió del pelo!”. En medio del caos, una de ellas incluso afirmó: “Ya le solté la mano”, aunque el ambiente continuó tenso durante varios segundos.

El incidente no tardó en causar reacciones. Muchos usuarios lamentaron que este tipo de comportamientos empañen la imagen del sistema, conocido precisamente por su ejemplo de convivencia ciudadana y respeto mutuo. Comentarios como “¿Dónde quedó la Cultura Metro?”, “pensé que en Medellín solo había gente perfecta”, o “la gente ya no controla las emociones” se repitieron en las publicaciones virales.

Otros internautas reflexionaron sobre el estrés que enfrentan los ciudadanos en medio de la actual contingencia del Metro, que atraviesa días difíciles por la socavación en la Línea A, entre las estaciones Poblado y Aguacatala, situación que ha causado congestión y retrasos. “Estos días el Metro tiene a la gente estresada, mis respetos para quienes no se meten en esas peleas”, comentó un usuario.

También hubo quienes aprovecharon para hacer un llamado a la calma y a la empatía: “Mi educación no me daría para coger a una señora del pelo, aunque ella tenga la culpa”, escribió una mujer, mientras otro usuario expresó: “La gente solo quiere llegar a casa; ojalá aprendamos a manejar mejor las emociones”.

El video continúa circulando en redes y se ha convertido en un reflejo de la tensión social que puede surgir incluso en espacios donde históricamente ha reinado el civismo.

* Pulzo.com se escribe con Z