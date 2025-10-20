La inseguridad en Bogotá sigue siendo una problemática que tiene a los ciudadanos bastante afectados. Recientemente, se conoció un atraco que impactó por la violencia que empleó el ladrón dentro de un bus y que quedó grabado en un video.

El incidente se presentó en el articulado blanco que cubría una ruta en la Autopista Sur. Al parecer, sucedió sobre la noche del pasado domingo 19 de octubre cerca del puente peatonal de la Estación Bosa en Transmilenio, cerca de la salida hacia Soacha.

Según se observa en las imágenes, grabadas desde un carro que estaba detrás del bus donde ocurrió el incidente, el ladrón se subió con un arma blanca de considerable tamaño e intimidó a los pasajeros para quitarles sus pertenencias. El criminal iba vestido con una gorra, jean y una chaqueta de una empresa de seguridad privada.

En medio del atraco, el ratero atacó con el cuchillo a algunas de las personas presentes, desatando el terror dentro del colectivo, en el que iban mujeres y adultos mayores. En un momento, una señora intentó confrontarlo, pese a no estar armada, por lo que el ladrón la amenazó con el elemento cortopunzante.

Finalmente, el sujeto se bajó del bus como si nada, llevándose pertenencias de los pasajeros y dejando a algunos heridos. El video se hizo viral en redes sociales y los usuarios reprocharon este atraco, por lo que exigieron a las autoridades un mayor pie de fuerza para que los habitantes puedan ir seguros por Bogotá.

Otro caso similar de robos en el transporte público se registró en Transmilenio, donde un ladrón se trepó a una ventana para robar a un usuario. Sin embargo, la rápida intervención de la ciudadanía frustró el hurto y, para colmo, lo agarraron y dejaron colgando de una mano del bus, mientras personas que estaban afuera del articulado lo golpearon y hasta dejaron a medio vestir.

