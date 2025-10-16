En la tarde del jueves 16 de octubre, un nuevo hecho violento impactó a la ciudad de Bogotá. De acuerdo con El Espectador, un hombre fue atacado a disparos en un aparente caso de sicariato en el barrio San José Occidental, ubicado en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió hacia las 5:30 p. m., cuando la víctima fue abordada y herida con arma de fuego en plena vía pública. Aunque aún no se ha confirmado su identidad, las autoridades estiman que el hombre tendría aproximadamente 45 años.

El crimen provocó conmoción entre los habitantes del sector, una zona con fuerte presencia comercial y residencial. Ante los hechos, los residentes expresaron preocupación por la seguridad, especialmente porque en el lugar suelen transitar muchas personas, incluidos menores de edad y adultos mayores, lo que aumenta el riesgo de que situaciones como esta afecten a terceros.

#ATENTOS 🚨 Informan que hace pocos minutos se registró un atentado sicarial cerca al CC/El Edén, en el b/Alsacia, loc/Kennedy (Bogotá). Hasta el momento se desconocen detalles sobre el crim*n que mantiene conmocionada a la comunidad que además exige seguridad a las autoridades. pic.twitter.com/MjS5kbfv2a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 16, 2025

El CTI de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo y ya inició las labores de investigación correspondientes. Por ahora, se están revisando las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables del ataque y establecer las circunstancias en que ocurrió.

Las autoridades no han confirmado si se trató de un hecho aislado o si está relacionado con disputas entre bandas o ajustes de cuentas. Mientras avanza la investigación, los residentes del sector exigen acciones contundentes para evitar que este tipo de crímenes se repitan.

