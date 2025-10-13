La tarde del domingo 12 de octubre se tornó caótica en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, cuando el sonido de varios disparos interrumpió la tranquilidad del barrio Unir. Según informó Q’hubo, un par de hombres en moto llegó hasta un local comercial y, sin mediar palabra, abrió fuego contra las personas que se encontraban dentro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Atentado con granada contra un CAI en Bogotá; sería represalia criminal contra la Policía)

El ataque ocurrió hacia las 3:00 p. m., en una zona donde suele haber movimiento de familias y trabajadores, de acuerdo con el medio citado. En versiones preliminares de las autoridades, los agresores usaron un arma traumática y huyeron de inmediato, dejando a tres personas heridas en el lugar.

Las víctimas, de nacionalidad venezolana y con edades entre los 32 y 47 años, fueron trasladadas por las autoridades a distintos centros médicos. De acuerdo con la información publicada por Q’hubo, tres de ellas ingresaron al Hospital de Engativá, donde recibieron atención oportuna y más tarde fueron dadas de alta al confirmarse que su estado era estable.

Lee También

(Vea también: Video muestra cómo quedó la zona de implosión de los puentes de la av. de Las Américas con calle 13)

Después del tiroteo, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un plan candado, con el fin de ubicar a los responsables. La investigación fue asumida por la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, que ya recolectan videos de cámaras de seguridad cercanas para identificar la motocicleta y la ruta de escape de los atacantes, precisó el diario.

Lee También

Aunque las causas del hecho aún no están claras, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o de una retaliación entre estructuras delincuenciales que operan en esa zona del occidente de la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z