Un fuerte intercambio de disparos alteró la tarde de este jueves 9 de octubre en el sur de Bogotá. Según Noticias RCN, el hecho se registró en el barrio Carimagua, en la localidad de Kennedy, luego de un intento de robo de motocicleta que terminó en una intensa persecución policial por el sector.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: TransMilenio bajo asedio: robos diarios se disparan y Bogotá busca salvar la seguridad en su transporte)

De acuerdo con el reporte preliminar, un hombre habría hurtado una moto en las cercanías de un centro comercial. Luego de la alerta de los testigos, las autoridades desplegaron un operativo en la zona y lograron identificar al sospechoso por sus características físicas.

Persecución en el sur de Bogotá

La persecución terminó en el barrio Boita, donde el delincuente, al verse acorralado, desenfundó su arma contra los uniformados. En medio del cruce de disparos, la Policía logró neutralizarlo y proceder con su captura, según mencionó dicho noticiero.

Lee También

🚨 #SucedeAhora | Reportan balacera en el barrio Carimagua, en Kennedy. De forma preliminar, indican que el hecho estaría relacionado con el intento de robo de una moto. Autoridades atienden la situación. pic.twitter.com/eqcTrROIz6 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 9, 2025

El hombre fue trasladado al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano, donde permanece bajo custodia. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si estaría vinculado con otros casos de hurto en el sector.

* Pulzo.com se escribe con Z