Un fuerte intercambio de disparos alteró la tarde de este jueves 9 de octubre en el sur de Bogotá. Según Noticias RCN, el hecho se registró en el barrio Carimagua, en la localidad de Kennedy, luego de un intento de robo de motocicleta que terminó en una intensa persecución policial por el sector.
Persecución en el sur de Bogotá
La persecución terminó en el barrio Boita, donde el delincuente, al verse acorralado, desenfundó su arma contra los uniformados. En medio del cruce de disparos, la Policía logró neutralizarlo y proceder con su captura, según mencionó dicho noticiero.
🚨 #SucedeAhora | Reportan balacera en el barrio Carimagua, en Kennedy. De forma preliminar, indican que el hecho estaría relacionado con el intento de robo de una moto. Autoridades atienden la situación. pic.twitter.com/eqcTrROIz6
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 9, 2025
El hombre fue trasladado al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano, donde permanece bajo custodia. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si estaría vinculado con otros casos de hurto en el sector.
