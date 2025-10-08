La Aeronáutica Civil anunció que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá operará con una sola pista algunos domingos de octubre y noviembre debido a trabajos de calibración.

Estas labores buscan garantizar la precisión y seguridad en la navegación aérea, ajustándose a los más altos estándares internacionales.

Durante las jornadas, una pista permanecerá cerrada mientras la otra seguirá en funcionamiento, lo que podría ocasionar retrasos en vuelos nacionales e internacionales.

El cronograma contempla cierres parciales los domingos 19 y 26 de octubre, y 2 y 9 de noviembre. En las dos primeras fechas se cerrará la pista norte (14L) y operará la sur (14R); en las dos siguientes será al contrario.

Los trabajos se harán entre las 7:00 a. m. y 2:00 p. m., o entre las 6:00 a. m. y 10:00 a. m., según el día.

La Aerocivil explicó que las fechas fueron escogidas tras analizar los periodos de menor tráfico aéreo para reducir el impacto operativo.

También informó que las aerolíneas ya fueron notificadas para ajustar sus itinerarios y mitigar molestias a los pasajeros.

La entidad pidió comprensión y recordó que la seguridad y la preservación de la vida son prioridades innegociables, invitando a los viajeros a consultar el estado de sus vuelos en los canales oficiales.

