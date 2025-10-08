Desde el pasado lunes 6 de octubre, cientos de personas que se han acercado a los distintos puntos de la Ventanilla Única de Servicios en Bogotá han perdido su tiempo debido a fallas constantes en el sistema del Runt.
Y es que cabe recordar que en estos puntos se adelantan diferentes trámites relacionados a las licencias de conducción, vehículos y demás, pero al llegar les informan que hay retraso porque la página no está sirviendo y por eso no se puede adelantar en el proceso.
Es más, Movilidad Bogotá anunció por medio de sus redes sociales que este no es un problema netamente de la capital, sino que es algo a nivel nacional, lo cual afecta la operación en gran medida.
Este fue el comunicado de Movilidad Bogotá:
⚠️ El sistema RUNT presenta una caída a nivel nacional.
Algunos trámites podrían verse afectados. Agradecemos por la paciencia y comprensión. pic.twitter.com/Oi3TAmwGUE
— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 7, 2025
Por su parte, el Runt, el sistema oficial de movilidad en el país, también dio la cara en la mañana de este miércoles 8 de octubre y explicó: “La Concesión Runt 2.0 S.A.S. se permite informar que algunos actores que interactúan con el sistema Runt están presentando intermitencias en la plataforma, lo que podría afectar la radicación de los trámites”.
Y agregó: “Nuestro equipo técnico está trabajando para normalizar el servicio lo antes posible”.
Lo cierto es que este problema ya lleva varios días y eso ha afectado a muchas personas, ya que llegan a hacer sus trámites y no logran hacerlo, por lo que las licencias, traspasos y más no se han podido llevar a cabo.
Qué trámites se hacen en la Ventanilla Única de Servicios
Los procesos que no se han podido hacer en los últimos días son:
- Agendar citas para trámites de tránsito.
- Trámites de licencias de conducción, traspasos de vehículos y tarjetas de operación.
- Matrícula inicial de vehículos y motocicletas.
- Expedición, renovación o duplicado de licencias de conducción.
- Inscripción o levantamiento de prenda a vehículos.
