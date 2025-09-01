Y es que el aeropuerto El Dorado es el mejor conectado de Latinoamérica, por lo que más de 45 millones de ciudadanos de varios países de la región han llegado hasta él para hacer tránsito hacia sus destinos, como otras ciudades del país u otras naciones, incluyendo a varias europeas.

La terminal aérea más importante de Colombia ha tenido varias remodelaciones a lo largo de los años, que le han permitido ganarse un gran reconocimiento internacional, dijo a BBC Mundo María Fernanda Sánchez, experta en turismo y directora de la consultora Tourism Innovation Consulting. Pese a eso, sigue proyectando varios cambios para aumentar su capacidad operativa.

Qué ventaja tiene el aeropuerto de Bogotá en Latinoamérica

El Dorado tiene una ubicación estratégica, pues está cerca, a casi tres horas, de países de Centroamérica, naciones de Sudamérica, de Miami (en Estados Unidos), y está próximo a la línea de Ecuador y al Caribe, señaló en el medio Andrés Santamaría, director del Instituto de Turismo de Bogotá.

El aeropuerto de la capital colombiana además tiene una gran ventaja y es la altura a la que se encuentra. Los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la ciudad hacen que los aviones ahorren combustible y que los pilotos se tomen menos tiempo despegando y aterrizando, de acuerdo con la publicación.

Eso hace que aerolíneas de otras partes del mundo, algunas muy prestigiosas, se fijen en esta terminal aérea para poder implementar nuevas rutas y hacer conexiones continentales, ofreciendo precios accesibles a los viajeros.

La ventaja de la altura también la tienen otros aeropuertos de Sudamérica, como el de La Paz (Bolivia) y el de Quito (Ecuador). No obstante, estos aún no tienen la conectividad con la que cuenta El Dorado.

