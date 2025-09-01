Una vendedora informal identificada como Leidy fue víctima de una violenta agresión en plena Carrera Séptima, en el corazón de la capital colombiana. El incidente, que ocurrió el pasado viernes 29 de agosto, fue captado en un video en vivo que la mujer transmitía a través de TikTok mientras promocionaba sus productos.

Según denuncias de su familia, las agresoras son dos ciudadanas extranjeras, Natalia Blanco y Natasha Blanco, quienes habrían actuado motivadas por disputas territoriales en el espacio público.

Leidy, una emprendedora bogotana, lleva aproximadamente seis meses trabajando en la zona del centro histórico de la ciudad. Su negocio, “Spicy Gummies”, se especializa en la venta de dulces mexicanos y preparaciones picantes, un nicho que ha ganado popularidad entre los transeúntes de la Séptima.

Sin embargo, desde su llegada al sector, ha enfrentado un acoso constante por parte de las dos mujeres extranjeras, quienes reclaman haber ocupado el espacio durante años y consideran que nadie más tiene derecho a instalarse allí, explicó el hermano de la joven.

“Lleva aproximadamente seis meses trabajando en la séptima. Ella vende dulces mexicanos y preparaciones mexicanas. Desde que ella llegó ha habido un acoso constante por parte de dos personas del vecino país”, narró el familiar de la vendedora.

Según su testimonio, las agresoras han proferido amenazas constantes, incluyendo advertencias de muerte, y han intentado intimidarla para que abandone el lugar.

“Han venido haciendo constantes amenazas y agresiones. Desde que Leidy llegó al centro, la han amenazado todo el tiempo y la acosaban con que la iban a sacar. Según ellas, llevaban mucho tiempo y nadie tenía derecho a hacerse ahí”, agregó el hermano de Leidy.

El ataque se desencadenó de manera repentina mientras Leidy hacía su transmisión en vivo para vender productos. “Mi hermana estaba haciendo un live, vendiendo sus productos, y de la nada llegó Natalia Blanco y la agredió de un momento a otro”, contó el hermano.

Leidy sufrió múltiples cortes en el rostro, incluyendo una herida en el párpado que requirió puntos de sutura. “No sabe si fue con las uñas o con un cuchillo porque ella sintió que le estaban enterrando cosas”, describió el familiar.

Este no es un caso aislado en Bogotá. La Carrera Séptima, una de las arterias más transitadas de la ciudad, es un lugar para el comercio informal, donde miles de vendedores ambulantes compiten por el espacio público.

La familia de Leidy ha hecho un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo el caso y garanticen la seguridad de los emprendedores en la zona. “Mi hermana es una mujer trabajadora, cabeza de familia, que solo busca ganarse la vida honestamente. No merece este trato”, enfatizó el hermano en sus declaraciones.

Por su parte, Natalia Blanco respondió en los comentarios del video viral: “El que busca encuentra”.

