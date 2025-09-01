En el vuelo AV8579 de Avianca del 31 de agosto de 2025, una escena digna de una película envolvió a los pasajeros en un estado de zozobra y perpetuó la angustia durante el trayecto desde Bucaramanga hasta Bogotá. El revuelo, producido por uno de los pasajeros, retrasó el despegue aproximadamente una hora y provocó una operación de evacuación en plena pista, según informó El Tiempo.

(Vea también: Video muestra pánico de pasajeros en avión que cayó mil metros por fuerte turbulencia)

Este pasajero, ubicado en el asiento 24D, irrumpió en el normal desarrollo del vuelo al levantarse de su asiento en medio del rodaje y pronunciar una frase que detonó el terror entre los presentes: “Yo lo hago por todos ustedes, no por mí”. Su comportamiento errático y su frase descontextualizada sembraron el pánico y culminaron con su detención realizada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y su posterior traslado a un centro de salud.

La tensión no tardó en instalarse entre los viajeros. El joven, descrito con una gorra y una maleta nuevas con sus respectivas etiquetas aún intactas, además de viajar solo, comenzó a incrementar el malestar a través de comportamientos inusuales, como cubrirse el rostro con sus manos y mover constantemente la pierna. En su interacción con la tripulación señaló, tras un breve intercambio de palabras, que consumía marihuana y que “para mí no valen nada”, produciendo aún más incertidumbre y desconfianza, de acuerdo con el rotativo.

Lee También

Los pasajeros del vuelo AV8579 de Avianca, ruta Bucaramanga-Bogotá vivimos momentos de terror por cuenta de este extraño sujeto que pidió bajarse del avión. Estaba justo detrás mío. Nos decía que “no lo hacía por él”, sino por nosotros. pic.twitter.com/5wSxkDCYjy — Paula Rozo (@pau_r_rozo) August 31, 2025

De hecho, el citado medio dio a conocer que el joven, antes de abordar, había realizado una compra de 1.200.000 pesos en una gorra y una maleta. Lo que dice la Policía es que este hombre tendría problemas psiquiátricos.

“Se verificó y no tiene ningún tipo de arma, ni de fuego, ni blanca, se baja y se traslada para que se lo lleven a la clínica, entonces, ¿Qué hicieron?, bajaron a la gente y luego de todo volvieron y la subieron”, dijeron las autoridades.

Ante un comportamiento tan hostil, la reacción adecuada de la tripulación fue pedirle al hombre que descendiera del avión. Antes de abandonar la aeronave, el pasajero, en un acto final de provocación, repitió su discurso amenazante, exacerbando aún más los temores de los pasajeros, según el citado medio.

Tras la salida del pasajero, la Policía Metropolitana tomó control de la situación y la calma fue paulatinamente regresando a bordo. La aeronave fue inspeccionada por las autoridades competentes, y luego de un retraso de una hora, los pasajeros fueron autorizados a embarcar nuevamente. El vuelo se llevo a cabo sin otro contratiempo y llegó a Bogotá en el horario previsto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.