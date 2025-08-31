Esta última semana de agosto el periodismo despidió a Fredy Calvache, exreportero de Caracol Televisión, quien falleció después de enfrentar durante un año un agresivo cáncer de estómago.

Mientras permanecía en Suiza, país en el que recibió el diagnóstico, Calvache contó que llegó a pasar 22 horas, de 24 que tiene un día, internado en un hospital.

(Vea también: “Estoy desahuciado”: esta fue la última publicación de Fredy Calvache antes de morir)

En esos largos tiempos, el periodista tuvo un espacio para hablar con Jorge Barón, quien en una llamada telefónica, le preguntó cómo eran sus días y cómo llegó a enterarse de la enfermedad.

Fredy Calvache / Instagram: @ frecabu8

Sobre el diagnóstico, Calvache contó en la conversación que no tuvo síntomas agresivos y se llevó la sorpresa de saber que la enfermedad había pasado a otros de sus órganos, sin sentir mayor molestia.

“Fui con algunos síntomas de gastritis y el diagnóstico fue que ya tenía cáncer de estómago, metástasis en el hígado y metástasis en los intestinos”, dijo el exreportero.

(Vea también: Familia de Fredy Calvache pide ayuda para repatriar su cuerpo y hace petición a Gustavo Petro)

En cuanto a lo que pensaba mientras pasaban aquellos días en el hospital, Calvache dijo a Barón: “Pienso mucho en la familia, en el futuro de mis hijos, que están dos menores. Pienso mucho, sobre todo, y hablo con Dios en esta soledad que me encuentro”.

¿Cuál fue la última voluntad de Fredy Calvache?

El periodista, quien es recordado por su profesionalismo y la pasión de mantener informada a la audiencia televisiva de Colombia, también dijo cuál era su última voluntad.

Fue su colega, Diego Guauque, quien contó en sus redes sociales que tuvo la oportunidad de hablar con la hija del fallecido reportero, una vez se conoció públicamente su deceso.

“Me contó y me pidió expresamente que la última voluntad de su papá era que su cuerpo fuera repatriado. Que si no pudo ser llevado en vida a su tierra, Popayán, que por lo menos sea llevado su cadáver”, dijo el periodista Guauque al respecto.

Fredy Calvache / X: @AlexanderCasas2

La partida de Calvache no solo enluta al periodismo colombiano. Figuras políticas, incluidas el presidente Gustavo Petro, han enviado sus condolencias a la familia del exreportero, reconociendo su labor y contribución a la información del país.

