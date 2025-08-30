En una noticia que conmueve al gremio periodístico colombiano y al país en general, se conoció el fallecimiento del periodista Fredy Calvache, recordado por su importante labor como reportero en Noticias Caracol. Calvache entregó su vida a la lucha contra un cáncer gástrico en fase terminal, tras haber sido diagnosticado en Suiza.
Fue el presidente Gustavo Petro quien desde su cuenta de X dio a conocer la noticia. El reconocido periodista había manifestado públicamente su deseo de retornar a Colombia para afrontar sus últimos días rodeado de sus seres queridos en un vuelo medicalizado.
“Siento pena por el periodista Calvache. El hospital donde estaba, en Suiza, no lo dejó viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia, pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su patria, abandonado”, indicó el presidente.
Su batalla, ocurrida en medio de una tragedia personal, se convirtió en un símbolo de valentía y dignidad para muchos colombianos, que lamentan hoy su partida.
Medios como Caracol Radio ratificaron el anuncio del mandatario y lamentaron el deceso del comunicador. Asimismo, enviaron un mensaje de condolencias a su familia.
¿Quién fue Fredy Calvache y por qué es recordado?
