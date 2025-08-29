La muerte de Valeria Afanador la confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, que señaló a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) que la menor fue hallada cerca del río Frío, lugar en el que ya se habían hecho labores de búsqueda.

Por lo mismo, el mandatario del departamento dio a entender que el cuerpo fue dejado en el lugar, ubicado a 300 metros del colegio, después de que se hicieran las inspecciones. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía confirmó que fue un campesino el que halló los restos.

Dónde queda el río Frío en Cajicá (Cundinamarca)

El río Frío fluye en el corazón de la sabana de Bogotá, atravesando campos agrícolas y urbanizaciones, abasteciendo de agua a sectores rurales, irriga cultivos y sirve como referente geográfico de la localidad.

Varias veredas del municipio lo tienen como punto de referencia, y existen iniciativas que buscan convertir sus alrededores en espacios de ecoturismo y senderismo, con el objetivo de reconciliar a la comunidad con este recurso natural.

No obstante, en los últimos días este sector ha sido epicentro de terribles hallazgos. En medio de las labores de búsqueda de Valeria Afanador, se encontró en una bolsa los restos de Javier Mauricio García, de 24 años, joven que fue reportado como desaparecido hace dos meses.

La última vez que se le vio con vida a García fue el 10 de junio de 2025, cuando salió de su trabajo en Cajicá, sobre las 10:00 de la noche. Su cuerpo fue hallado en varias bolsas.

